Haos u Kataloniji: Trka prekinuta nakon jezivog pada Markesa, hitna ga odvezla

Autor:

ATV
17.05.2026 15:39

Хаос у Каталонији: Трка прекинута након језивог пада Маркеса, хитна га одвезла
Foto: Tanjug / AP / Joan Monfort

Velika drama obilježila je trku za Veliku nagradu Katalonije u MotoGP šampionatu, koja je prekinuta crvenom zastavom nakon teškog incidenta Pedra Akoste i Aleksa Markesa.

Do sudara je došlo u 12. krugu, kada je Akosta na izlasku na pravac imao tehnički problem na motoru.

Španac je pokušao da upozori vozače iza sebe podizanjem ruke, ali Aleks Markes nije uspio da izbjegne kontakt i udario je u KTM ispred sebe.

Iako su obojica u prvom trenutku ostala na motorima, Markes je odmah izgubio kontrolu, izletio sa staze i pri velikoj brzini te je doživio stravičan pad.

Motocikl potpuno uništen

Njegov motocikl potpuno je uništen nakon višestrukih prevrtanja po stazi.

Dijelovi motora leteli su na sve strane, a u incident su upali i Fabio Di Đanantonio, Raul Fernandes i Joan Zarko.

Organizatori su ubrzo istakli crvenu zastavu i prekinuli trku. Prema prvim informacijama, Aleks Markez je bio svjestan nakon pada, dobio je pomoć pored staze, a potom je prebačen ambulantnim vozilom.

Markes je samo dan ranije pobijedio u sprint trci u Barseloni, prenosi b92.

