Haos u Kataloniji: Trka prekinuta nakon jezivog pada Markesa, hitna ga odvezla

Velika drama obilježila je trku za Veliku nagradu Katalonije u MotoGP šampionatu, koja je prekinuta crvenom zastavom nakon teškog incidenta Pedra Akoste i Aleksa Markesa.

Do sudara je došlo u 12. krugu, kada je Akosta na izlasku na pravac imao tehnički problem na motoru.

Španac je pokušao da upozori vozače iza sebe podizanjem ruke, ali Aleks Markes nije uspio da izbjegne kontakt i udario je u KTM ispred sebe.

Iako su obojica u prvom trenutku ostala na motorima, Markes je odmah izgubio kontrolu, izletio sa staze i pri velikoj brzini te je doživio stravičan pad.

🚨🇪🇸🏍️ ALERTE INFO | Énorme CRASH impliquant Alex Márquez en course au Moto GP de Barcelone.



Motocikl potpuno uništen

Njegov motocikl potpuno je uništen nakon višestrukih prevrtanja po stazi.

Dijelovi motora leteli su na sve strane, a u incident su upali i Fabio Di Đanantonio, Raul Fernandes i Joan Zarko.

Organizatori su ubrzo istakli crvenu zastavu i prekinuli trku. Prema prvim informacijama, Aleks Markez je bio svjestan nakon pada, dobio je pomoć pored staze, a potom je prebačen ambulantnim vozilom.

Alex Márquez sale consciente

Markes je samo dan ranije pobijedio u sprint trci u Barseloni, prenosi b92.