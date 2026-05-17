Vraća se Konor Mekgregor! UFC lansirao bombu i zakazao borbu godine za ljeto

17.05.2026 10:22

Враћа се Конор Мекгрегор! УФЦ лансирао бомбу и заказао борбу године за љето

Najpopularniji MMA borac današnjice, Konor Mekgregor, konačno se vraća u oktagon posle punih pet godina, a rival će mu biti Maks Holovej na UFC 329 koji će biti održan 11. jula ove godine.

UFC je potvrdio zvanično borbu objavom postera na kojem su Konor Mekgregor i Maks Holovej i ovo će biti njihova druga međusobna borba.

Mekgregor i Holovej su se prvi put borili pre 13 godina i tada je Irac slavio odlukom sudija poslije tri runde.

Konor Mekgregor je posljednju borbu imao na ljeto 2021. kada ga je porazio Dastin Poarje, koji ga je savladao i meč prije, nekoliko mjeseci ranije.

Konor Mekgregor je svojevremeno bio UFC šampion u dve kategorije, u MMA ima skor od 22 pobede i šest poraza.

Posljednjih godina mu MMA karijera nije bila prioritet, imao je izlet i u profesionalni boks, gde se borio sa čuvenim Flojdom Mejvederom i izgubio, ali je zaradio milione, više nego u čitavoj MMA karijeri, piše Telegraf

Maks Holovej je takođe bivši UFC šampion, do sada je u karijeri u MMA imao 27 pobeda i devet poraza i jedan je od najatraktivnijih boraca u UFC-u po svoj stilu.

Nema sumnje, biće ovo poslastica za ljubitelje MMA borbi.

