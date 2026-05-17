Vraća se Konor Mekgregor! UFC lansirao bombu i zakazao borbu godine za ljeto

Najpopularniji MMA borac današnjice, Konor Mekgregor, konačno se vraća u oktagon posle punih pet godina, a rival će mu biti Maks Holovej na UFC 329 koji će biti održan 11. jula ove godine.
UFC je potvrdio zvanično borbu objavom postera na kojem su Konor Mekgregor i Maks Holovej i ovo će biti njihova druga međusobna borba.
Mekgregor i Holovej su se prvi put borili pre 13 godina i tada je Irac slavio odlukom sudija poslije tri runde.
Konor Mekgregor je posljednju borbu imao na ljeto 2021. kada ga je porazio Dastin Poarje, koji ga je savladao i meč prije, nekoliko mjeseci ranije.
Konor Mekgregor je svojevremeno bio UFC šampion u dve kategorije, u MMA ima skor od 22 pobede i šest poraza.
Posljednjih godina mu MMA karijera nije bila prioritet, imao je izlet i u profesionalni boks, gde se borio sa čuvenim Flojdom Mejvederom i izgubio, ali je zaradio milione, više nego u čitavoj MMA karijeri, piše Telegraf
Maks Holovej je takođe bivši UFC šampion, do sada je u karijeri u MMA imao 27 pobeda i devet poraza i jedan je od najatraktivnijih boraca u UFC-u po svoj stilu.
Nema sumnje, biće ovo poslastica za ljubitelje MMA borbi.
