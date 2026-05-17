Đanija ujeo gost na svadbi! Folker ima ranu na stomaku

Radiša Trajković Đani doživio je pravu dramu na svadbi kada ga je gost ujeo za stomak. Folker je završio u bolnici.

Na fotografiji koju su objavili pojedini mediji, možete vidjeti Đanija kako leži na stolu, bez majice, a rana na stomaku je bila vidljiva. U ruci je držao maramicu kojoj je najverovatnije pridržavao ranu na putu do bolnice.

Sa njim je bila i doktorka koja mu je sanirala ranu, a kako je potvrdila i Đanijeva supruga, on je primio tetanus.

Oglasila se Slađa

Slađa kaže da joj je sada sve to smiješno, ali da joj nije bilo svejedno kada je saznala za nemili događaj.

"Ujeo ga čovjek, sad mi je smiješno nije mi bilo. Nije namjerno, zna tog čoveka. Smiješno je i čudno, ne znam šta je sa njim bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotik. Tu mu je mladež potkačio. Sutra nam je godišnjica braka, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se", rekla je Slađa.

Reagovala policija

Pripadnici policije su ubrzo nakon incidenta stigli na teren i prekinuli slavlje kako bi obavili uviđaj i prikupili izjave prisutnih. Identitet napadača za sada nije zvanično saopšten javnosti. Organizatori svadbenog veselja javno su izrazili žaljenje povodom ovog nemilog događaja, ističući da je u pitanju izolovan incident koji nije ugrozio ostatak proslave, prenosi "Kurir".