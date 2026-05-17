Sloba o problemima sa kojim se borio: Povećao sam doze, pio lijekove, ženi sam ćutao o tome

Sloba Vasić trenutno je smješten na klinici Laza Lazarević, a samo dan prije nego što je smješten u pomenutu ustanovu, pjevač je napravio incident u avionu u vidno alkoholisanom stanju.

Pjevač je neko vrijeme proveo u Urgentnom centru, a poslije je prebačen na VMA. U Lazu Lazarević je smješten zbog kako se navodi, naglog pogoršanog stanja, a razlog za dalje psihijatrijsko praćenje jeste činjenica da pjevač odranije koristi terapiju za anksioznost i depresivne epizode.

Vasić je ranije otvoreno govorio o svojim psihičkim problemima, kao i borbi sa anksioznošću, depresijom i zavisnošću od lijekova za smirenje.

"Prvo sam pio jedan lijek, da bih poslije povećao doze"

- Pio sam tablete protiv anksioznosti i depresije, to je bila borba. Meni je doktor prepisao lijek, zapravo krenulo je sve od povišenog pritiska koji je u mom slučaju nasljedan. Sa druge strane, buran i nemiran život su mi stvarali stres, nisam razmišljao svojom glavom, vodio sam se lijekovima i tražio neki spas i utjehu u tome, a zapravo sam sve gurao pod tepih - ispričao je svojevremeno Sloba.

Kako je tada objasnio, problemi su vremenom postajali sve ozbiljniji.

- Dobio sam lijek za smirenje, tako sam zapravo počeo. To je proces pakla, počeo sam sa jednom tabletom, pa mi se poslije tražila i druga, to ide u beskraj. Godinama se boriš sa tim i hvala Bogu, pobijedio. U početku sam odlazio svako veče u bolnicu, nisam znao da li mi je visok pritisak na nervnoj bazi. U bolnici su mi dali prvo tablete za snižavanje pritiska, ali pošto sam dolazio nekoliko večeri jer su se javljali, meni nepoznati simptomi, onda su mi dali tablete za smirenje. Prvo sam pio jedan lijek, da bih poslije povećavao doze - rekao je pevač.

"Ženi sam ćutao o problemima"

Vasić je priznao i da je dugo skrivao problem čak i od supruge Jelene, koja mu je kasnije postala najveća podrška tokom oporavka.

- Ja sam i njoj ćutao o tome, borio sam se uz lijekove i jednog dana sam joj sve priznao. Nije to faza za Lazu Lazarevića, nije čovjek lud, ali prosto nisam bio stabilan. Kad sam joj rekao, odmah je tražila rješenje i eto… Uz njenu pomoć i uz pomoć terapija Lave, ja sam riješio svoj problem. I zato pričam sada o tome, da ljudi znaju da ima rješenja. Ne pijem više lijekove, od sedmog dana više ne brojim. Zaista sam im zahvalan - ispričao je Vasić ranije za "Grand".