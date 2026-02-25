Logo
Hitno hospitalizovan Sloba Vasić

Izvor:

Kurir

25.02.2026

20:23

Komentari:

0
Хитно хоспитализован Слоба Васић

Pjevač Sloba Vasić se, kako se navodi, već neko vrijeme bori sa anksioznošću, a zbog pretrpljenog stresa završio u bolnici.

Kako navodi izbor blizak njemu, Slboa se navodno onesvijestio.

Ријека Сава у Каоцима код Српца

Gradovi i opštine

Pokreće se inicijativa: Niče novi most između Srpske i Hrvatske?

Njegova PR menadžerka oglasila se za domaće medije i otkrila u kakvom je stanju pjevač i šta se tačno dogodilo.

- Sloba se već duže vrijeme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u posljednjih nekoliko dana, usljed pojačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svijest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije riječ ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumijevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla je Ajla Mehanović, Slobina PR menadžerka.

Slobodan Vasić

Pjevač

