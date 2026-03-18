On je moguća zamjena za ubijenog Laridžanija - još je okrutniji

18.03.2026

13:41

Али Ларијани
Foto: Tanjug / AP / Erfan Kouchari

Najviši iranski zvaničnik za nacionalnu bezbjednost Ali Laridžani likvidiran je, a analitičari tvrde da bi mogao da ga zamijeni Said Džalili.

Mnogi analitičari smatrali su Laridžanija najvažnijim donosiocem odluka u zemlji, vještim pregovaračem koji bi mogao da radi sa različitim taborima unutar režima i na međunarodnom nivou.

Ekonomija

Šansa za neke: Svijet pred nedostatkom ključnog proizvoda zbog Irana

Po zakonu, iranski predsjednik Masud Pezeškijan biće taj koji će imenovati sljedećeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost, a spekuliše se da bi uticajna ličnost režima Said Džalili mogao da preuzme tu ulogu.

Analitičari kažu da postoji velika prednost da taj posao pripadne jednom od predstavnika vrhovnog vođe u Savjetu za nacionalnu bezbednost.

Veliki pristalica režima

Laridžanijeva smrt ostavlja Džalilija kao vjerovatnu opciju – on je ranije bio savjetnik za nacionalnu bezbjednost, bio je glavni pregovarač za nuklearna pitanja i trenutni je član Savjeta za rasuđivanje svrsishodnosti.

Svijet

Iran objavio spisak meta za gađanje: Ugrožena sjedišta svjetski poznatih kompanija

"Džalili je tvrdokorni pristalica, vođa najglasnijeg antizapadnog i ekstremističkog dijela režima“, rekao je iranski analitičar i autor Araš Azizi, koji je takođe predavač i istoričar na Univerzitetu Jejl.

"Njegov dolazak na ovu poziciju bi istakao oštar pomak ka tvrdokornim pristalicama, jer se Laridžani smatrao mnogo više centrističkom i pragmatičnom figurom", dodao je.

Manje vješt, ali ekstremniji

Međutim, Džalili je možda manje vješt u radu unutar različitih dijelova sistema nego što je bio Laridžani.

"Njegova krutost i ekstremizam mogli bi postati ranjivost za režim i smanjiti njegovu sposobnost da manevriše u teškoj situaciji u kojoj se nalazi“, rekao je Azizi.

Svijet

Alarmantno upozorenje: Ovo je sada možda i važnije od nafte

Elitna Revolucionarna garda "danas drži veliki dio stvarne moći u Iranu“ i stoga bi mogla željeti nekoga sa "više vojnog iskustva koji bi mogao biti pogodniji za trenutni trenutak“, dodao je Azizi, prenosi "CNN".

Ko god bude izabran za Laridžanijevu zamjenu, imaće glavnu ulogu u eventualnim pregovorima o okončanju rata.

"Pošto je Savjet za nacionalnu bezbjednost sada glavni centar moći u Iranu, ko će zamijeniti Laridžanija u savjetu oblikovaće ravnotežu snaga režima i uticati na njegov stav prema SAD i Izraelu u svim potencijalnim pregovorima“, rekao je Azizi.

Nakon Laridžanijeve smrti, Džalili je objavio poruku u kojoj je rekao: "Ove akcije neće spasiti slabog neprijatelja iz močvare u kojoj je zarobljen; naprotiv, ubrzaće tok njegovog poraza i poniženja“, objavila je državna novinska agencija Tasnim.

Ali Laridžani

Ali Larijani

Iran najnovije vijesti

Iran vijesti

Izrael Iran

Više iz rubrike

Svijet

Incident na skijalištu: Kabina pala sa žičare, u toku akcija spasavanja

1 h

0
Svijet

Još jedna država uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

1 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban upozorio: Takav scenario bi se mogao ponoviti

1 h

0
Svijet

Peskov: Starmer nije Čerčil, a Makron nije De Gol

1 h

0
Ninković: Banjaluka u problemima dok je Stanivuković na nekoj svojoj turneji

Srušena najopasnija grupa u Srbiji: Sumnjiče se i za ubistvo Bakića

Aleksa Avramović opisao dramu tokom napada na Dubai

Saslušan bivši menadžer Zdravka Čolića zbog napada na pjevačevu kuću

Žestokim odnosom pred kamerama probudili sve ukućane Elite

