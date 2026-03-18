Orban upozorio: Takav scenario bi se mogao ponoviti

18.03.2026

12:52

Виктор Орбан
Mađarski premijer Viktor Orban upozorio je danas da bi se scenario sa migrantskom krizom iz 2015. godine mogao ponoviti.

Orban je naglasio da strahuje da bi rat na Bliskom istok mogao pogoršati migrantsku i energetsku krizu, te istakao da u ovim vremenima Evropi nedostaje jako liderstvo.

"Sada imamo dvije krize koje nam se približavaju zbog sukoba na Bliskom istoku. Jedna je migracija, a druga je energija", rekao je Orban u intervjuu za britansku televiziju "Dži-Bi njuz".

On je upozorio da bi se scenario sa migrantskom krizom iz 2015. godine mogao ponoviti.

Mađarski premijer ukazao je na uticaj sukoba na snabdijevanje i cijenu energenata, što može prouzrokovati ekonomsku krizu.

Naveo je da je upitno da li je sukob na Bliskom istoku pokretanje rata ili eliminisanje uzroka nestabilnosti.

"Pitanje je da li je /američki predsjednik Donald Tramp započeo rat ili mir, jer njegovo viđenje je da je teheranski režim izvor rata. Potrebno nam je vrijeme da shvatimo da li se krećemo ka ratu ili miru", rekao je Orban govoreći o trenutnim sukobima na Bliskom istoku.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Starmer nije Čerčil, a Makron nije De Gol

On je trenutnu evropsku političku elitu ocijenio kao "veoma slabu".

"Elita zasnovana na akademskom, intelektualnom i ideološkom okviru više vjeruje institucijama nego sposobnosti lidera", naveo je Orban.

On je naglasio da je to paralizovalo čitav zapadni svijet.

"Zato sam rekao da nam treba nešto novo, neko drugačiji, neko ko dolazi iz drugačije garniture. Tramp bi mogao biti neko ko odstupa od pravila. On je osoba koja će uzdrmati čitav koncept zapadnog liderstva, jer nam je potreban hrabar čovjek na čelu države", rekao je mađarski premijer.

On je napomenuo da samo u Evropi vlada opšte uvjerenje da je jak lider loša stvar i da predstavlja opasnost.

"U Evropi se smatra da su institucije dobre i da one moraju da vode državu, a da je uloga lidera i političara samo da predstavljaju institucije, što je potpuno pogrešno. To je koncept liderstva koji mora da se promijeni. I Tramp je to učinio", dodao je Orban.

Više iz rubrike

Песков: Стармер није Черчил, а Макрон није Де Гол

Svijet

Peskov: Starmer nije Čerčil, a Makron nije De Gol

1 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Emirati presreli 13 raketa i 27 dronova

1 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Svijet

Austrija privremeno smanjuje akcizu na gorivo

1 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Horor: Otišla na estetsku operaciju - probudila se bez jednog bubrega

2 h

0
