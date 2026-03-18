Austrija privremeno smanjuje akcizu na gorivo

Vlasti Austrije će privremeno smanjiti akcizu na benzin i dizel za pet centi po litru i ograničiti marže prodavaca goriva da bi se suprotstavile rastu cijena zbog rata u Iranu, saopštio je austrijski kancelar Kristijan Štoker.

- Smanjujemo akcizu na naftu i uvodimo mjere za ograničavanje marži u cijelom lancu - naveo je Štoker.

Nauka i tehnologija Vještačka inteligencija pomaže ljekarima u dijagnostikovanju poremećaja spavanja

On je precizirao da će mjere smanjiti cijenu dizela i benzina na pumpama za oko 10 centi po litru.