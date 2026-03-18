Izrael saopštio: Ubijen iranski ministar

ATV

18.03.2026

11:49

Израел саопштио: Убијен ирански министар
Foto: Tanjug / AP / Ariel Schalit

Iranski ministar obavještajne službe Esmaeil Khatib ubijen je tijekom noći u napadima na Tegeran, izjavio je izraelski ministar obrane Israel Katz.

Ranije potvrđeno ubojstvo šefa sigurnosti

Vijest o njegovoj smrti dolazi nakon što je Teheran potvrdio pogibiju jednog od najutjecajnijih sigurnosnih dužnosnika u zemlji, Alija Larijanija, kao i čelnika paravojne formacije Basij koja d‌jeluje u sklopu Iranske revolucionarne garde.

Khatib je bio među dužnosnicima za koje su Sjedinjene Američke Države prošlle sedmice tražile informacije, nudeći nagradu do 10 milijuna dolara, prenosi Indeks.

Novo pogoršanje: Stiže talas kiše i snijega, poznato kada

Nagrada je bila usmjerena na deset dužnosnika povezanih s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), uključujući i sigurnosnog čelnika Alija Larijanija, koji je ubijen u poned‌jeljak, kao i novog vrhovnog vođu Mojtabu Khameneija.

