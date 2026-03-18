Izrael saopštio: Ubijen iranski ministar

Autor:ATV
18.03.2026
11:49
Komentari:0
Iranski ministar obavještajne službe Esmaeil Khatib ubijen je tijekom noći u napadima na Tegeran, izjavio je izraelski ministar obrane Israel Katz.
Vijest o njegovoj smrti dolazi nakon što je Teheran potvrdio pogibiju jednog od najutjecajnijih sigurnosnih dužnosnika u zemlji, Alija Larijanija, kao i čelnika paravojne formacije Basij koja djeluje u sklopu Iranske revolucionarne garde.
Khatib je bio među dužnosnicima za koje su Sjedinjene Američke Države prošlle sedmice tražile informacije, nudeći nagradu do 10 milijuna dolara, prenosi Indeks.
Društvo
Novo pogoršanje: Stiže talas kiše i snijega, poznato kada
Nagrada je bila usmjerena na deset dužnosnika povezanih s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), uključujući i sigurnosnog čelnika Alija Larijanija, koji je ubijen u ponedjeljak, kao i novog vrhovnog vođu Mojtabu Khameneija.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
05
14
05
13
56
13
52
13
48
Trenutno na programu