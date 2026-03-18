Eksplodirao meteor iznad Klivlenda

ATV

18.03.2026

11:12

Foto: Printscreen/X

Eksplozija meteora protresla je tlo sjeverno od Klivlenda, grada u američkoj saveznoj državi Ohajo, a udarni talas bio je toliko snažan da su ga registrovali i seizmometri.

Udarni talas zabilježen je oko 8.56 časova po lokalnom vremenu. Broj prijava građana koji kažu da su vid‌jeli vatrenu loptu na nebu mjeri se u stotinama, dok su desetine hiljada čule snažan prasak i osjetile podrhtavanje objekata, piše Vašington Post.

Meteor je postao vidljiv iznad jezera Iri, u blizini obale kod Lorajna, a bljesak je trajao oko pet i po sekundi. Prijave su stizale iz širokog regiona, od Merilenda do Kentakija, kao i iz Pensilvanije, Ilinoisa, Ohaja, Mičigena i zapadnog Njujorka.

Meteorološki satelit GOES East zabilježio je snažan bljesak u 8.56. Događaj je prvobitno označen kao udar groma, ali su mreže za detekciju munja potvrdile da u tom trenutku nije bilo oluja.

U prvim satima nakon događaja nije bilo moguće precizno utvrditi veličinu meteora niti da li su njegovi dijelovi stigli do tla. Međutim, naknadna analiza agencije NASA donijela je konkretnije odgovore.

Prema dostupnim podacima, u pitanju je bio mali asteroid prečnika oko dva metra i mase približno sedam tona, koji je u atmosferu ušao brzinom od oko 65.000 km na sat.

Kako objašnjava svemirska agencija, od trenutka kada je postao vidljiv, meteor je prešao desetine kilometara kroz atmosferu prije nego što se raspao na visini od oko 48 kilometara iznad mjesta Veli Siti, sjeverno od Medine. Tom prilikom oslobođena je energija ekvivalentna detonaciji oko 250 tona TNT-a. Eksplozija je proizvela snažan talas pritiska koji je stigao do tla, što je izazvalo prasak i podrhtavanje koje su prijavili stanovnici.

Dijelovi koji su preživjeli raspad nastavili su kretanje ka jugu, zaključuje NASA, prenosi Mondo.

