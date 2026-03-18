Muškarac upao u prostor nilskog konja, pa izašao u lisicama

Tajlandska policija uhapsila je muškarca koji se popeo u terarijum patuljastog nilskog konja, Mu Denga, izjavio je direktor zoološkog vrta „Kao Keov“, Narongvit Čodčoj.

Incident se dogodio kada je čuvar bio odsutan, a u blizini nije bilo drugih posjetilaca, prenio je AP. Snimci bezbjednosnih kamera prikazuju muškarca sa crnom kapom, naočarima za sunce, zelenoj majici bez rukava i smeđem šorcu kako prilazi Mu Dengu i njenoj majci Joni držeći tablet, vjerovatno za fotografisanje ili snimanje video zapisa.

Muškarac je ostao u terarijumu minut ili dva prije nego što ga je osoblje primijetilo, a zatim je pušten uz kauciju.

Zvaničnici su naglasili da nijedna životinja nije povrijeđena i da muškarac nije pokušao da ih dodirne. Veterinar će pratiti zdravstveno stanje Mu Denga i Jone.

Mu Deng je postala popularna nakon rođenja 2024. godine, zahvaljujući čuvaru koji je dijelio fotografije i video snimke bebe nilskog konja na društvenim mrežama. Od tada privlači veliki broj posjetilaca sa Tajlanda i iz inostranstva.

Pravne posljedice i pravila za posjetioce

Policija je muškarca prvobitno optužila za neovlašćeni ulazak, a zoološki vrt je najavio da će preduzeti sve raspoložive pravne korake kako bi zaštitio životinje i osoblje.

Zoološki vrt „Kao Keov“, udaljen oko 100 kilometara jugoistočno od Bangkoka, prostire se na 800 hektara i dom je za više od 2.000 životinja. Vlasti su pozvale posjetioce da striktno poštuju pravila i uputstva osoblja radi bezbjednosti ljudi i životinja.