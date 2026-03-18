Nevjerovatan slučaj: Porodica roštiljala u dnevnoj sobi, 6 povrijeđenih

Izuzetno opasan i nepromišljen postupak jedne porodice u Saskoj završio je hospitalizacijom šest osoba, uključujući četvoro d‌jece.

Šta se desilo

U utorak, 17. marta uveče, na trgu u Hohnsteinu odvijala se velika akcija spasavanja nakon što je porodica roštiljala unutar vlastitog doma.

Oko 21 čas aktivirao se alarm za ugljen-dioksid u porodičnoj kući u blizini dvorca, što je izazvalo hitnu intervenciju vatrogasaca.

Vatrogasci su, opremljeni zaštitnim aparatima za disanje, ušli u kuću i zatekli nevjerovatan prizor – šest osoba roštiljalo je unutar zatvorenog prostora. Prema informacijama policije iz Drezdena, riječ je o porodici koja je u dnevnoj sobi pripremala hranu koristeći roštilj na drveni ugalj. Nedugo zatim, članovi porodice počeli su se žaliti na zdravstvene tegobe.

Opasni gas

Zbog ove krajnje nepromišljene radnje, opasni gas ugljen-monoksid proširio se cijelim objektom. Otac (57), majka (49), njihova dva sina (11 i 13 godina) te dvije kćeri (11 i 21 godina) zadobili su povrede te su sa sumnjom na trovanje dimnim gasovima prevezeni u bolnicu.

Vatrogasci su odmah uklonili roštilj iz kuće i proveli temeljito provjetravanje prostorija.

Policija je u međuvremenu pokrenula istragu zbog sumnje na krivično d‌jelo nehajnog nanošenja tjelesnih povreda protiv 57-godišnjeg oca, koji se smatra odgovornim za ovaj opasni incident, prenosi Fenix-magazin.