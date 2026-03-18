IDF izvršio niz napada na komandne centre u Teheranu

Komanda Odbrambenih snaga Izraela /IDF/ saopštila je da su vazduhoplovne snage završile niz udara na komandne centre iranskog režima u Teheranu.

"IDF završava talas udara usmjerenih na komandne centre iranskog terorističkog režima u Teheranu", navela je komanda u saopštenju na "Telegramu".

Iz komande ističu da je izraelska vojska izvršila napad na sjedište Revolucionarne garde Irana, komandni centar za lansiranje balističkih raketa i logistički centar za unutrašnjih bezbjednosnih snaga.

U saopštenju se dodaje da je IDF je izvršio udare i na iranske sisteme protivvazdušne odbrane.