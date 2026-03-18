Netfliks završio saradnju sa Hari i Megan?

Striming gigant Netfliks je navodno “gotov” s Megan Markl i princom Harijem.

Kompanija vojvotkinje i vojvode od Saseksa, Archewell Productions, godinama je sarađivala s striming divom na produkciji programa, uključujući “With Love, Meghan”.

Međutim, druga sezona je propala s padom gledanosti, a sada su šanse za treću sezonu izuzetno male nakon Netfliksove očite odluke.

Što se tiče atmosfere s Harijem i Megan, Netfliksov insajder je rekao: “Raspoloženje u zgradi je ‘Gotovi smo’ sa njima.” Izvori bliski Hariju i Megan, koji su 2020. godine odustali od kraljevskih dužnosti zbog novog života u SAD-u, kažu da je nedavna veza između para i strimera “bila daleko od bajke”.

Ali Bela Bajaria, glavni direktor za sadržaj Netfliksa, rekao je da je organizacija “stvarno uživala u saradnji s Harijem i Megan” otkako je sklopila ugovor s Archewell Productions u septembru 2020.

Taj je ugovor bio petogodišnji, istekao je 2025. i sada se čini da su izgledi za ponovno oživljavanje malo vjerovatni, navodi “Mirror”.