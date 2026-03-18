Logo
Large banner

Jakov Jozinović je ovo radio prije nego što je ostvario veliki muzički uspjeh

Autor:

ATV

18.03.2026

08:20

Komentari:

0
Јаков Јозиновић
Foto: Instagram

Prije samo tri godine radio je teške fizičke poslove, a danas je jedna od najvećih zvijezda mlađe generacije čiji se koncerti rasprodaju u rekordnom roku.

Jakov Jozinović napravio je pravi bum na regionalnoj estradi, a njegova životna priča zvuči kao pravi filmski scenario.

Kopao na 40 stepeni i brao voće za dnevnicu Iako danas uživa u plodovima svog muzičkog uspjeha, Jakov Jozinović se nekada nije stidio da radi najteže poslove.

Gostujući na HRT-u, mladi pjevač iz Vinkovaca je potpuno iskreno otkrio detalje iz svoje prošlosti.

илу-лутрија-лото-19092025

"Prije samo tri godine radio sam na arheološkim iskopinama na 40 stepeni… Poslije toga sam radio u proizvodnji svijeća, a onda i u šljivicima, brao voće za dnevnicu. Stvarno sam svuda radio", rekao je.

Eksplozija na Tik Toku i otimanje menadžera

Njegov vrtoglavi uspon počeo je prošle godine na društvenoj mreži Tiktok, i to u trenutku kada nije imao nijednu jedinu autorsku pjesmu. Snimajući emotivne obrade hitova Olivera Dragojevića, Đorđa Balaševića i Vlade Georgieva, brzo je pobrao simpatije i zaludio publiku širom bivše Jugoslavije.

Oduševljenje je bilo toliko da su menadžeri počeli da se otimaju za njega, što je kulminiralo sa dva spektakularna, ekspresno rasprodata koncerta u beogradskoj MTS dvorani u oktobru prošle godine.

Nakon početnog uspjeha, Jakov je izdao svoje prve pjesme koje su preko noći postale hitovi.

On je nedavno održao spektakularni nastup u Novom Sadu, a onda se sa bine obratio starijoj koleginici iz Slovenije što je publika dočekala uz veliko oduševljenje, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner