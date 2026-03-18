Frontmen Metalike se vjerio

Džejms Hetfild frontmen Metalike objavio je u nedjelju da se vjerio sa svojom djevojkom Adrijanom Žilet nakon tri godine veze.

Srećnu vijest 62-godišnji muzičar podijelio je sa obožavaocima na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj par u ronilačkoj opremi pozira pod vodom.

Na fotografiji Hetfild drži kutijicu sa prstenom i natpisom: „Adrijana Žilet, hoćeš li se udati za mene?“, dok njegova novopečena vjerenica podiže palac u znak pristanka. „Rekla je da!“, stoji u opisu objave.

46-godišnja Adrijana je na svojim društvenim mrežama otkrila više detalja o kreativnoj prosidbi.

„Najbolje rođendansko iznenađenje na putovanju“, napisala je. „Plivanje sa kit-ajkulama na petak 13. i najjedinstvenija, posebna i romantična prosidba koju jedna Riba može da zamisli. U moru punom riba, ulovili smo jedno drugo. Hvala ti, Bože, što si nas spojio.“

Borba sa porocima i porodična prošlost

Hetfild je od 1997. do 2022. bio u braku sa Frančeskom Hetfild, sa kojom ima troje djece. Pjevač je u prošlosti otvoreno govorio o svojoj borbi sa zavisnošću i o tome kako je početkom 2000-ih ta bolest stvorila jaz između njega i njegove porodice.

„Strah je u tome bio velika motivacija“, rekao je gostujući u podkastu Džoa Rogana.

„Mogućnost gubitka porodice me je užasavala. To je bilo moje dno spoznaja da će moja porodica otići zbog ponašanja koje sam donosio kući sa turneje. Supruga me je izbacila iz kuće, živio sam negdje sam, a to nisam želio.“

Svoje strahove povezao je sa djetinjstvom

„Moja porodica se raspala kad sam bio dijete. Otac je otišao, majka je umrla, morao sam da živim sa bratom i od‌jednom su moje stvari negdje nestale. Jednostavno su isparile. Nisam htio da se to ponovi. Zato sam sebi rekao šta god da se dogodi, razgovaraćemo i riješiti to.“

Dodao je kako je na rehabilitaciju otišao nakon što ga je tadašnja supruga Frančeska izbacila iz kuće.

„Moja supruga je uradila pravu stvar, izbacila me je i to me je smrtno preplašilo. Rekla mi je: 'Slušaj, nećeš sada samo ići kod terapeuta na razgovor, moraš da odeš negdje i riješiš to sranje'. I to sam i učinio“, prisjetio se Hetfild, prenosi Kurir