Danas izgovorite ove riječi: Slavimo Svetog mučenika Konona

18.03.2026

07:05

Srpska pravoslavna crkva danas slavi dan sjećanja na Svetog mučenika Konona Isavrijskog, svetitelja iz 2. veka koji je zbog svoje vjere i istrajnosti strašno stradao.

Sveti mučenik Konon Isavrijski, kako hrišćani vjeruju, poučen bi u vjeri Hristovoj i kršten u ime Presvete i Životvorne Trojice od samoga Arhangela Mihaila i do same smrti nevidljivo ga je pratio ovaj anđeo Božji.

Priča kaže da je čitavog života Konon bio privučen ne ovozemaljskim blagom već duhovnim i nebeskim. Kad su ga roditelji silom oženili, on prvo veče uze sveću i stavi je pod sud, pa upita svoju nevjestu: “Šta je bolje, svetlost ili tama?”

Ona odgovori: “Svjetlost”.

Tada joj on poče govoriti o vjeri Hristovoj, i o duhovnom životu kao boljem i ljepšem od tjelesnog te prema predanju tako uspje da i nju, a potom i svoje roditelje privede u vjeru Hristovu.

I tako je Konon nastavio da živi sa svojom nevjestom, ali kao sa sestrom. Nakon što su mu preminuli roditelji, a ubrzo i supruga, potpuno se povukao iz svetovnog života i posvetio molitvi i postu.

Još za života se pročuo kao sveti čovjek kome su mnogi dolazili po savjet i utjehu, a zabilježen je i kao veliki borac za širenje hrišćanstva. Crkvene knjige kažu i da je činio mnoga čuda – pri jednom gonjenju bi uhvaćen i mučen, i sav izboden noževima. Njegovom krvlju mazahu se bolesnici i odmah iscjeljivahu.

Sveti mučenik Konon Isavrijski umro je u II vijeku u svom rodnom gradu. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 5. marta po crkvenom, a 18. marta po gregorijanskom kalendaru.

I kao što je Arhangel Mihailo bdio nad Svetim Kononom čitavog života, stari kažu da ovaj svetitelj pazi i čuva vjernike. Poput anđela čuvara, on dolazi i vodi kroz život ljude koji mu se mlitvom obrate za pomoć.

“Mučenik Tvoj Gospode, Konon, u stradanju svome je primio nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobjedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.”

