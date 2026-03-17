Perišić Ninković za ATV: Treba proći dosta vremena dok se prihvati dijagnoza

Treba proći dosta vremena dok se prihvati sama dijagnoza jer ne prihvata samo roditelj dijagnozu već cijela porodica treba da prihvati dijagnozu Daun sindroma, kaže za ATV Željka Perišić Ninković, direktor Centra za podršku porodicama d‌jece i osoba sa poteškoćama 'Dajte nam šansu – Zvjezdice' iz Banjaluke.

"Osobama sa Daunovim sindromom ili bilo kojim poteškoćama najčešće govorimo za neke bitno datume iako se mi zaista trudimo da tokom čitave godine imamo aktivnosti i stvari o kojima možemo da govorimo ali se najčešće te teme, kako kroz medije i društvene mreže i druge vidove provlači samo te tako važne datume",rekla je Željka Perišić Ninković, direktor Centra za podršku porodicama d‌jece i osoba sa poteškoćama 'Dajte nam šansu – Zvjezdice' iz Banjaluke.

Majka djeteta sa Daunovim sindromom

Iz ugla roditelja koji ima dijete sa Daunovim sindromom, period prije 21. godinu i sada nije se ništa promijenilo jer je roditelj i dalje prihvaćen sam sebi, kaže Željka Perišić Ninković.

"Kao što sam se ja obraćala drugim roditeljima kada sam saznala dijagnozu svoje kćerke, tako se danas drugi roditelji iz nekih drugih sredina obraćaju meni ili ili drugim roditeljima koji su možda u nekom trenutku im dostupni ili su ih vidjeli negdje na mrežama. Često pitaju za naša iskustva ali i za neke svjete u smislu da li je bolje upisati djecu u specijalu školu ili redovnu. Treba proći dosta vremena dok se prihvati sama dijagnoza, ne prihvata samo riditelj dijagnozu, cijela porodica treba da prihvati dijagnozu", kaže Željka.

Početak je najteži

Kao majka dječaka tipičnog razvoja tek tada se vidi razlika između života djeteta sa poteškoćama i djeteta tipičnog razvoja. Kod djeteta sa poteškoćama prvi problem predstavlja upis u vrtić, dok se kod djeteta tipičnog razvoja vrtić podrazumijeva kao i da će sve teći svojim putem, dodaje Željka Perišić Ninković.

"U Banjaluci postoje tri Udruženja i pružaju različite sportske usluge porodicama i djeci sa poteškoćama u zavoju i sve te usluge su besplatne. Često naglašavam da nekad roditelji nisu obaviješteni da to postoji da mogu svoju djecu da odvedu na takvu vrstu treninga. To je vrlo dobro i za njihovu motoriku i za kordinaciju. U tome i jeste razlika između Banjaluke i drugih sredina", kaže Željka Perišić Ninković.

Roditelj kad se suoči sa dijagnozom prvo treba da ide u Centar za socijalni rad jer to mjesto gdje će porodica da dobija usluge u različitim dobima i uzrastima djeteta dok su Udruženja tu da pruže podršku kao produžena ruka sistema, a instistucije su tu da pruže onu najveću podršku, naglašava Željka Perišić Ninković.