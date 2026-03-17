Konačno smo dočekali: Dan je pobijedio noć

Od danas nastupa trenutak koji simbolično označava ravnotežu između dana i noći, odnosno obdanica i noć traju približno jednako.
Sunce je jutros izašlo u 5 sati i 47 minuta, a zaći će u 17 časova i 47 minuta.
Ovaj prirodni fenomen poznat je kao proljećna ravnodnevica i ujedno označava početak astronomskog proljeća, a koji zvanično počinje 20. marta.
Nakon današnjeg dana dolazi do postepene promjene, obdanica počinje da traje duže od noći. To znači više sunčevih sati, ranija svitanja i kasnije zalaske sunca, što je za mnoge i najljepši uvod u topliji dio godine.
Produžavanje dana posebno utiče na svakodnevni život, više svjetlosti donosi veću aktivnost ljudi, boravak u prirodi i pozitivno utiče na raspoloženje.
U narednim mjesecima razlika između dana i noći biće sve izraženija, sve do početka ljeta, kada nas očekuje najduži dan u godini.
Nakon toga dani postaju kraći, ali su sve do jesenje ravnodnevnice duži od noći, nakon čega postaju sve kraći, ali kraći i od noći, podsjeća "Telegraf".
