Genije iz Novog Grada zapamtio hiljadu decimala broja PI

17.03.2026

12:19

Стефан Смиљанић
Učenik Srednjoškolskog centra "Đuro Radmanović" iz Novog Grada Stefan Smiljanić pobijedio je na takmičenju u pamćenju decimala broja pi, postigavši školski i sopstveni rekord od 1.000 decimala.

Smiljanić, koji pohađa smjer za tehničara informacionih tehnologija, kaže da se spremao 10 dana te da je svaki dan učio po 100 decimala.

"Koristio sam tehnike da lakše pamtim. Spremao sam se jer sam želio da završim srednju školu sa ovim rezultatom", rekao je on, prenosi "Srna".

Smiljanić je naveo da želi da nastavi školovanje u vezi sa programiranjem za šta mu je potrebno znanje iz matematike.

"U takmičenju u pamćenju decimala pi broja učestvujem od prvog razreda. Jedino prošle godine kolega je bio bolji od mene. To mi je bio motiv da se spremim za ovu godinu", rekao je on.

Profesor Larisa Brkić Bapić kaže da je Stefan pokazao interesovanje za matematiku

od početka školovanja i da učestvuje u takmičenju u pamćenju decimala broja pi svake godine.

"Ove godine je postigao rezultat koji će dugo ostati rekord i po čemu ćemo ga pamtiti", rekla je ona.

Brkićeva kaže da je ove godine u obilježavanju Dana broja pi, u petak, 13. marta, učestvovao 90 učenika te da su održani kviz, radionice i takmičenje u pamćenju decimala broja pi.

"Svake godine vlada veliko interesovanje jer se ne radi o klasičnom času matematike. Prilika je da se razbije mit da je matematika bauk", rekla je ona.

Dan broja pi, Ludolfovog broja ili Arhimedove konstante, broja koji ne može da se napiše kao razlomak dva prirodna broja, zbog čega je njegov decimalni zapis beskonačan i nije periodičan, iz praktičnih razloga, najčešće se zaokružuje na 3,14 obilježava se 14. marta od 1988. godine.

