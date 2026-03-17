Savić za ATV: Gorivo u BiH i dalje jeftinije nego u regionu

Predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić, istakao je gostujući u ATV jutru da je aktuelna uredba o maržama bila nedorečena, što je dovelo do kazni za distributere, ali da nova pravila koja stupaju na snagu 21. marta konačno rješavaju taj problem.

Prema Savićevim riječima, najveći problem za distributere bio je nejasan način formiranja cijena unutar ograničene marži od 25 pfeniga u maloprodaji.

"Imali smo situacije gdje su distributeri prodali 200-300 litara goriva po cijeni koja po inspekcijskom tumačenju nije bila ispravna. Time su ostvarili protivpravnu korist od nekih 100 KM, a kažnjeni su sa 15.000 KM. Pojedini su kažnjeni jer su cijene formirali na osnovu prosjeka iz prethodnog perioda, što uredba nije precizno definisala. Nova uredba, koja stupa na snagu 21. marta, ispravila je te nedostatke", naglasio je Savić.

Komentarišući inicijative za ukidanje akciza na gorivo, Savić ističe da su Srbija i Hrvatska već povukle određene poteze, ali da je gorivo u BiH i dalje jeftinije nego u regionu.

Hronika Na kućnom pragu čovjeka usmrtio čekićem: Komšije u strahu

"Potrošači bi ukidanjem akciza sigurno bili zadovoljni jer bi dobili trenutno nižu cijenu. S druge strane, država se time odriče značajnih prihoda i ostaje pitanje kako će to namiriti. Što se tiče distributera, mi smo tu samo „protočni bojler“: kupimo, platimo i prodamo krajnjem kupcu. Mi ćemo prodavati bez akciza ako se tako odluči, ali je pitanje da li će to dugoročno zadržati trenutni nivo potražnje", objašnjava Savić.

Savić je upozorio da dešavanja na svjetskom tržištu utiču na konačnu cijenu na benzinskim pumpama.

"U posljednjih par godina, dešavanja na svjetskom tržištu utiču na čak 90 odsto cijene goriva. Preostalih 10 odsto su rafinerijska marža i kurs dolara. Kada imate zatvorene moreuze i sukobe, domaće tržište jednostavno mora da prati te trendove ", zaključio je Savić.