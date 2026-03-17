Tramp: Bez napada na Iran bi izbio nuklearni konflikt i treći svjetski rat

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je vojna operacija protiv Irana bila neophodna kako bi se spriječilo izbijanje nuklearnog sukoba koji bi mogao da preraste u treći svjetski rat.

- Da nismo započeli vojne operacije protiv Irana, izbio bi nuklearni rat koji bi eskalirao u treći svjetski rat - rekao je Tramp.

Američki predsjednik je ponovo kritikovao nuklearni sporazum sa Iranom, navodeći da je njegova odluka da ga ukine spriječila Teheran da razvije nuklearno oružje. Tramp je istaka o da su američke snage nanijele Iranu "veliku štetu" tokom samo dvije nedjelje operacija.

- Ono što smo uradili bilo je u interesu cijelog svijeta - rekao je američki predsjednik.

Upitan da li rat može da se završi do kraja nedjelje, s obzirom na to da je naveo da je iranska vojska "uništena", Tramp je odgovorio potvrdno, a zatim precizirao da će zapravo "biti uskoro".