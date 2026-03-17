Tramp: Bez napada na Iran bi izbio nuklearni konflikt i treći svjetski rat

Autor:ATV
17.03.2026
07:54
Komentari:2
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je vojna operacija protiv Irana bila neophodna kako bi se spriječilo izbijanje nuklearnog sukoba koji bi mogao da preraste u treći svjetski rat.
- Da nismo započeli vojne operacije protiv Irana, izbio bi nuklearni rat koji bi eskalirao u treći svjetski rat - rekao je Tramp.
Američki predsjednik je ponovo kritikovao nuklearni sporazum sa Iranom, navodeći da je njegova odluka da ga ukine spriječila Teheran da razvije nuklearno oružje. Tramp je istaka o da su američke snage nanijele Iranu "veliku štetu" tokom samo dvije nedjelje operacija.
- Ono što smo uradili bilo je u interesu cijelog svijeta - rekao je američki predsjednik.
Upitan da li rat može da se završi do kraja nedjelje, s obzirom na to da je naveo da je iranska vojska "uništena", Tramp je odgovorio potvrdno, a zatim precizirao da će zapravo "biti uskoro".
