Logo
Large banner

Tramp: Bez napada na Iran bi izbio nuklearni konflikt i treći svjetski rat

Autor:

ATV

17.03.2026

07:54

Komentari:

2
Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат
Foto: Tanjug/AP/Allison Robbert

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je vojna operacija protiv Irana bila neophodna kako bi se spriječilo izbijanje nuklearnog sukoba koji bi mogao da preraste u treći svjetski rat.

- Da nismo započeli vojne operacije protiv Irana, izbio bi nuklearni rat koji bi eskalirao u treći svjetski rat - rekao je Tramp.

илу-болница-10032026

Svijet

Smrtonosna bakterija kosi studente: Hiljade mladih u redu čeka lijek

Američki predsjednik je ponovo kritikovao nuklearni sporazum sa Iranom, navodeći da je njegova odluka da ga ukine spriječila Teheran da razvije nuklearno oružje. Tramp je istaka o da su američke snage nanijele Iranu "veliku štetu" tokom samo dvije nedjelje operacija.

- Ono što smo uradili bilo je u interesu cijelog svijeta - rekao je američki predsjednik.

Дарко и Драган Лазић

Scena

Darko Lazić i njegov brat su imali velike planove: Tragedija ih je zauvijek spriječila

Upitan da li rat može da se završi do kraja nedjelje, s obzirom na to da je naveo da je iranska vojska "uništena", Tramp je odgovorio potvrdno, a zatim precizirao da će zapravo "biti uskoro".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Iran

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Беба

Društvo

U Srpskoj rođena 21 beba

33 min

0
Аутомобил Волво

Auto-moto

Ako oštetite auto na lošem asfaltu, samo jedan papir vas dijeli od isplate štete

38 min

0
Operacija, operaciona sala

Zdravlje

Medicinski fenomen: Baki izvadili tumor težak kao prosječno dijete

45 min

0
Ушао у кафић и убио двије особе: У току потрага за нападачем

Svijet

Ušao u kafić i ubio dvije osobe: U toku potraga za napadačem

50 min

0

Više iz rubrike

Болница преглед

Svijet

Smrtonosna bakterija kosi studente: Hiljade mladih u redu čeka lijek

30 min

0
Ушао у кафић и убио двије особе: У току потрага за нападачем

Svijet

Ušao u kafić i ubio dvije osobe: U toku potraga za napadačem

50 min

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Kubu pogodio snažan zemljotres

1 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Eksplozije u Dubaiju nakon raketne uzbune; Iran poručuje da nastavlja borbe

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

21

Savić za ATV: Gorivo u BiH i dalje jeftinije nego u regionu

08

15

Kraj privatnosti na Instagramu: Šta se dešava?

08

13

Na kućnom pragu čovjeka usmrtio čekićem: Komšije u strahu

08

05

Tuga u svijetu glume: Preminuo Met Klark

07

54

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner