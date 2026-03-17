Kubu pogodio snažan zemljotres

Izvor:
Tanjug
17.03.2026
07:18
Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Rihterovoj pogodio je danas Kubu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 12 kilometara i udaljenosti od 95 kilometara od Gvantanama.
Neposredno nakon ovog zemljotresa, uslijedio je i dugi, jačine 4,1 stepen.
Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili o materijalnoj šteti. Nije uzdato upozorenje na opasnost od cunamija.
