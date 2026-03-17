Horor u vrtiću: Vaspitač silovao djecu

Vaspitač iz vrtića u Velikoj Britaniji koji je silovao i seksualno zlostavljao djecu staru tek dvije godine osuđen je na 30 godina zatvora! Nejtan Benet (30) proglašen je krivim za dva krivična djela silovanja djeteta mlađeg od 13 godina, četiri krivična djela seksualnog napada na dijete mlađe od 13 godina i dva krivična djela seksualnog zlostavljanja penetracijom.

Sud je odredio da on mora da provede najmanje 24 godine u zatvoru, nakon čega slijedi šest godina nadzora na slobodi, prenosi BBC.

Tužiteljka Virdžinija Kornval opisala je slučaj kao "noćnu moru svakog roditelja".

Zlostavljao djecu u vrtiću u Bristolu

Zločini nad pet dječaka starosti između dvije i tri godine dogodili su se u vrtiću "Partou King Street Nursery" u Bristolu. Jedan roditelj čije je dijete bilo pod Benetovim staranjem rekao je da su otkrića bila "užasavajuća".

"Misliš da se takve stvari događaju samo u filmovima ili nekome drugom. Nikada nisam mislio da će moje dijete čuvati neko ko radi tako strašne stvari", rekao je.

Sumnje su se pojavile nakon pregleda nadzornih kamera. Benet je počeo da radi u vrtiću u julu 2024. godine. Sumnje su se pojavile u februaru 2025. godine, kada je upravnica pregledala snimke nadzornih kamera nakon pritužbi roditelja i zaposlenih na njegovo ponašanje. Na snimcima je viđen kako stavlja ruke u donji veš jednog djeteta.

Odmah je udaljen s posla, a ubrzo nakon toga uhapsila da je policija. Vrtić je zatvoren u decembru 2025.

Kolege primjetile neobično ponašanje

Tokom četverodnevnog suđenja na sudu u Bristolu porota je čula da su zaposleni primjetili neobično ponašanje optuženog. Naveli su da je često držao djecu na krilu duže vrijeme, nosio iscijepane farmeke u području međunožja i ponašao se "teritorijalno" prema određenoj djeci i njihovim roditeljima, prenosi Telegraf.

Djeca svjedočila o zlostavljanju

Nakon izricanja presude objavljen je i videosnimak policijskog ispitivanja Beneta. Negirao je da se zaposlio kako bi imao seksualni pristup djeci, ali je rekao da mu je "lakše da bude u blizini djece na profesionalan način".

Poroti su prikazani i videosnimljeni razgovori s dvoje djece iz slučaja, označenih kao Dijete A i Dijete E. Majka djeteta E rekla je da joj je sin objasnio što mu se dogodilo u vrtiću. "Zaustavila sam ga i pitala kada se to dogodilo. Rekao je da se dogodilo u vrtiću", ispričala je.

Sudija Vilijam Hart opisao je Beneta kao "nepopravljivog i opasnog pedofila". Rekao je da su djeca bila u opasnosti jer je, neprimjećen od strane roditelja i osoblja, čekao priliku da ih zlostavlja.

"Stavili ste vlastito seksualno zadovoljstvo ispred dobrobiti ove male djece zbog potpuno iskrivljenog načina razmišljanja", rekao je sudija.