Tijelo misterioznog stvora pronađeno na obali Jadrana: Pojava uznemirila mještane

16.03.2026

22:30

Rijetka i pomalo jeziva pojava iznenadila je turiste i mještane na obali Valone.

U pijesku je pronađeno raspadnuto morsko stvorenje značajne dužine i oštrih zuba, što je odmah probudilo radoznalost prisutnih.

Riječ je o murini, ribi grabljivici koja uglavnom živi u dubokim vodama i među stijenama u moru, piše Telegrafi.

Njen dugi cilindrični trup, nalik morskoj zmiji, kao i snažna vilica sa oštrim zubima, čine je jednim od najkarakterističnijih predatora podvodnog svijeta.

Murina obično boravi skrivena u pukotinama u stijeni i hrani se manjim ribama, lignjama ili rakovima. Rasprostranjena je i u Sredozemnom moru, uključujući albansku obalu, ali se rijetko viđa na površini ili na obali.

Stručnjaci objašnjavaju da se ovakvi slučajevi dešavaju kada riba napusti svoje prirodno stanište zbog bolesti, povreda ili promjena uslova u moru, nakon čega završava na obali pod uticajem talasa.

Njen izgled privukao je pažnju prolaznika i turista, koji su zastajali da izbliza vide ovo neobično morsko stvorenje koje se rijetko pojavljuje na obalama Valone.

Pročitajte više

Додјела Оскара

Scena

"Neka ih neko tuži, ovo je čist skandal", voditelji dodjele Oskara oštro kritikovani!

1 h

0
Оловка писање рука папир

Zanimljivosti

Hrvati imaju nove riječi: VAR, dipfejk, bejbi bum, afterparti

1 h

0
Људи рођени под ова четири знака често не знају колико су пожељни

Zanimljivosti

Ljudi rođeni pod ova četiri znaka često ne znaju koliko su poželjni

1 h

0
Карлос Алкараз

Tenis

Nadal: Ne slažem se sa Alkarazom

1 h

0

Više iz rubrike

Оловка писање рука папир

Zanimljivosti

Hrvati imaju nove riječi: VAR, dipfejk, bejbi bum, afterparti

1 h

0
Људи рођени под ова четири знака често не знају колико су пожељни

Zanimljivosti

Ljudi rođeni pod ova četiri znaka često ne znaju koliko su poželjni

1 h

0
мрави

Zanimljivosti

Nevjerovatan slučaj: Muškarac optužen za šverc mrava

4 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Četiri horoskopska znaka čekaju sreću i izobilje do kraja godine

5 h

0

Luka Dončić najbolji igrač zapadne konferencije protekle sedmice

Požar u Osnovnoj školi "Mito Igumanović", sumnja se da je podmetnut

Darko Lazić prolazi kroz najveću bol zbog gubitka brata, evo ko se ne odvaja od njega

Tramp: Rat sa Iranom može biti okončan već ove sedmice

Jedna od najvećih američkih banaka postigla nagodbu u tužbi sa Epstinovim žrtvama

