Tijelo misterioznog stvora pronađeno na obali Jadrana: Pojava uznemirila mještane

Rijetka i pomalo jeziva pojava iznenadila je turiste i mještane na obali Valone.

U pijesku je pronađeno raspadnuto morsko stvorenje značajne dužine i oštrih zuba, što je odmah probudilo radoznalost prisutnih.

Riječ je o murini, ribi grabljivici koja uglavnom živi u dubokim vodama i među stijenama u moru, piše Telegrafi.

Njen dugi cilindrični trup, nalik morskoj zmiji, kao i snažna vilica sa oštrim zubima, čine je jednim od najkarakterističnijih predatora podvodnog svijeta.

Murina obično boravi skrivena u pukotinama u stijeni i hrani se manjim ribama, lignjama ili rakovima. Rasprostranjena je i u Sredozemnom moru, uključujući albansku obalu, ali se rijetko viđa na površini ili na obali.

Stručnjaci objašnjavaju da se ovakvi slučajevi dešavaju kada riba napusti svoje prirodno stanište zbog bolesti, povreda ili promjena uslova u moru, nakon čega završava na obali pod uticajem talasa.

Njen izgled privukao je pažnju prolaznika i turista, koji su zastajali da izbliza vide ovo neobično morsko stvorenje koje se rijetko pojavljuje na obalama Valone.