Četiri horoskopska znaka čekaju sreću i izobilje do kraja godine

Četiri horoskopska znaka će privući sudbonosno izobilje do kraja 2026. godine kao nagradu od univerzuma „za sve sa čime su se borili u posljednje dvije godine“, tvrdi astrolog Ejmi Demur.

Prema sajtu YourTango, Demur je objasnio da su ovi znakovi doživjeli značajne prepreke u posljednjih nekoliko godina. Međutim, nakon što su se suočili sa teškim realnostima i snašli se u karmičkim odnosima, život će konačno postati mnogo bolji. Najzahtevnija energija je iza nas i sada se otvara prostor za dolazak izobilja.

Lav

Lavovi, sa Jupiterom, planetom izobilja, koji ulazi u vaš znak krajem juna 2026. godine, privlačiće vam sudbinu i izobilje do kraja godine. U stvari, „vi ste jedan od najblagoslovenijih znakova ove godine“, rekao je Demur, dodajući da vas očekuju „blagoslovi u svakoj oblasti života“.

Od ljubavnog života do karijere, očekujte veliko unapređenje prije kraja 2026. godine. Ovo su odlične vijesti za vas, jer posljednje dvije godine nisu bile najprijatnije. Bilo da je u pitanju slomljeno srce ili razočaranje, vjerovatno ste se osjećali kao da vam je cijeli život stavljen na čekanje. Srećom, 2026. je godina kada ćete konačno dobiti sve za šta ste radili.

Vodolija

Vodolije, privlačite obilje sudbine u svoj ljubavni život do kraja 2026. godine. Prema Demuru, dugotrajni „ciklus slomljenog srca, izdaje i razočaranja koji je mučio vaš ljubavni život posljednje dvije godine konačno se završava 2026. godine“.

Astrolog je objasnio da su „veze bile jedan od vaših najvećih karmičkih testova, mentalno i emocionalno“ posljednjih nekoliko godina, ali tome konačno dolazi kraj. Kako je Demur rekao, 2026. je vaša godina jer ste zvanično naučili svoje karmičke lekcije. Privlačeći samo najbolje do kraja godine, očekujte da steknete nova poznanstva i produbite odnose koji su u skladu sa vašim potrebama.

Škorpija

Škorpije, proteklih nekoliko godina je bilo prilično brutalno za vas jer ste se osećali neispunjeno na poslu, objasnio je Demur. Srećom, najgore je prošlo i sada privlačite sudbonosno izobilje u svoju karijeru. Do kraja 2026. godine, „dobićete ogromne blagoslove u svojoj karijeri i finansijama“, rekao je Demur.

Prema riječima astrologa, 2026. je godina u kojoj će vam unapređenja i poslovne mogućnosti postati izraženije. Sav naporan rad koji uložite konačno se isplati jer počinjete da dobijate prave rezultate. Zato, nastavite da vrijedno radite, Škorpije. Čak i ako sada djeluje beznadežno, uspjeh je odmah iza ugla.

Bik

Biče, život vam nije bio lak u posljednjih nekoliko godina. Od 2018. godine, u vašem znaku ste okrenuti ka Uranu, planeti previranja, što je dovelo do „razočaranja, emocionalne iscrpljenosti ili gubitka u više oblasti vašeg života“, objasnio je Demur.

Koliko god izazovno bilo, nikada niste bili osoba koja odustaje od izazova. A sada, nakon što ste prošli kroz ovaj period dubokog isceljenja, privlačite sudbinu i izobilje do kraja 2026. Uran napušta vaš znak 25. aprila 2026. godine, kada život iznenada postaje mnogo lakši i daleko isplativiji.

(indeks)