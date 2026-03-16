Ovaj otpad vrijedi više nego zlato

Kad bi vas neko pitao koji je najvredniji nusproizvod mesne industrije, vjerovatno bi jedna od posljednjih stvari na koju biste pomislili - goveđe žučno kamenje.

Međutim, u stvarnosti su ti mali komadići stvrdnutih probavnih tečnosti vredniji od zlata.

Njihova tržišna cijena dostiže zapanjujućih 5.800 dolara (oko 5.050 evra, odnosno skoro 10.000 KM) po unci (približno 28 grama), piše portal "Ert".

Glavni razlog tako visoke vrijednosti je industrija tradicionalne kineske medicine, sektor čija vrijednost, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, iznosi oko 60 milijardi dolara (oko 52 milijarde evra) godišnje.

Za šta se koristi?

Žučni kamen samljeven u prah ključni je sastojak preparata za koje neki vjeruju da mogu pomoći u oporavku nakon moždanog udara i drugih ozbiljnih bolesti.

Inače, kamen u žuči je stvrdnuta naslaga holesterola (80-85%) ili bilirubina (pigmentni) koja se formira u žučnoj kesi.

Međutim, za razliku od ljudskog kamena u žuči, kod goveda se većinom sastoji od kalcijumovih soli, poput kalcijum-karbonata i kalcijum-fosfata.

Takva posebna struktura posljedica je specifičnog probavnog sistema goveda, prilagođenog preradi velikih količina biljnog materijala.

Razvija se kod starijih životinja

Zanimljivo je da se žučni kamenci kod živog goveda ne mogu otkriti bez medicinskog pregleda, pa stvarna vrijednost pojedine životinje ostaje nepoznata sve do prerade.

Neki poljoprivrednici čak su razmišljali o vještačkim metodama podsticanja stvaranja žučnih kamenaca, ali stručnjaci takve prakse snažno ne preporučuju.

Dr Daniela Gomez da Silva, istraživačica na Državnom univerzitetu u Sao Paulu, upozorava na još jedan ironičan obrt: kako savremene metode uzgoja stoke postaju sve efikasnije i životni vijek goveda se skraćuje, moglo bi doći do smanjenja pojave žučnog kamena.

Naime, mlađe životinje jednostavno nemaju dovoljno vremena da razviju ove vrijedne tvorevine.

I nauka ih istražuje

Medicinska opravdanost korišćenja ovih kamenaca privukla je i pažnju naučnika.

Istraživanja Univerziteta u Hong Kongu pokazala su obećavajuće rezultate u vezi sa pojedinim jedinjenjima koja se nalaze u tradicionalnim preparatima sa prahom goveđeg žučnog kamena, naročito u kontekstu zaštite mozga tokom ishemijskog moždanog udara. Međutim, konačni rezultati još nisu objavljeni jer istraživanja i dalje traju, prenosi "N1info".

Kako piše portal "Oditi Central", kineski istraživači razvili su i vještački "uzgojene" žučne kamence, koji navodno pokazuju slična svojstva kao prirodni.

Laboratorijske alternative mogle bi u budućnosti da zaustave dalji rast cijena, ali se prirodni žučni kamen i dalje smatra zlatnim standardom.

Izazovi za poljoprivredni sektor

Eksplozivan rast tržišta donio je i neočekivan izazov za poljoprivredni sektor.

Nekada smatrani otpadom, danas vrijedni goveđi žučni kamenci privukli su i pažnju organizovanog kriminala.

Pojavile su se sofisticirane krijumčarske grupe koje ih švercuju preko granica, a neki proizvođači suočili su se čak i sa oružanim pljačkama.

U mnogim pogonima za preradu mesa uvedene su dodatne bezbjednosne mere, a informacije o pronalasku žučnih kamenaca često se drže u tajnosti, prenosi "N1".

Vlasti u Brazilu, jednoj od zemalja iz kojih žučni kamen stiže na kinesko tržište, otkrile su i brojne pokušaje falsifikovanja, pri čemu se pravim kamenima dodaju supstance poput šećera ili ciglene prašine kako bi se povećala težina i zarada.

Prodaja goveđeg kamena u žuči predstavlja i dodatni izvor prihoda stočarima u Africi. Na društvenim mrežama mogu se pronaći brojni profili koji oglašavaju njihov otkup ili prodaju.