Iz temelja izletio ćup s blagom: Pronađena riznica vrijednu pola miliona evra

Tim istraživača Instituta za arheologiju Ruske akademije nauka i Sveruskog istorijsko-etnografskog muzeja (Toržok) sproveo je arheološka istraživanja tokom sezone 2025. godine na lijevoj obali rijeke Toržok u istoimenom gradu.

Iskopina površine 252 kvadrata napravljena je u Sadovajskoj ulici broj 10, oko 60 metara od Dmitrijevske crkve, srušene eksplozivom 1932-1933, saopštio je Institut za arheologiju.

Utvrđeno je da naseljavanje ove parcele datira iz sredine 12. vijeka. Od sredine 13. vijeka pojavljuje se gradnja imanja sa stambenim kućama, od kojih su ostale podrumske jame. Od 16. do 17. veka u temeljima podrumskih objekata koriste se lomljene krečnjačke ploče.

U centralnom delu parcele nalazio se temelj kuće uništene tokom Drugog svjetskog rata. Nakon pobjede nad nacistima, novi vlasnici su obnovili drvenu kuću na očuvanim kamenim temeljima.

Temelj se sastojao iz dva dijela.

Dio temelja koji se nalazio na regulacionoj liniji Sadovjske ulice bio je građen od krečnjačkih ploča na bazi od krupnog riječnog kamena. Na njemu je sačuvan dio sokle od crvene cigle sa tragovima popravke silikatnom ciglom. Drugi dio temelja, vjerovatno dogradnja uz glavnu kuću koja je izlazila u dvorište, bio je izgrađen od krupnog kamenja, na čijem se vrhu nalazila sokla od crvene cigle i krečnjačkih ploča. Unutar temelja zabilježena je jama kućnog podruma.

Prilikom iskopavanja temelja otkriveno je neverovatno blago - jedna od najvećih riznica zlatnih novčića sa kraja 19. i početka 20. vijeka ikada pronađenih tokom arheoloških istraživanja.

Zlatni novčići su ispali iz razbijenog lonca tokom raskopavanja temelja dogradnje. Lonac je bio keramička posuda sa drškom, prekrivena braon-žutom glazurom, koja se prema etnografskim materijalima može definisati kao „kandjuška“.

Očigledno je da ostava spada u takozvane „povratne ostave“ - vlasnici su sakrili dragocjenosti s namjerom da ih kasnije uzmu, ali iz nekog razloga to nisu učinili.

U ostavi se nalazi 409 zlatnih novčića kovanih od 1848. do 1911. godine, od čega: 10 komada od 5 rubalja, 2 komada od 7,5 rubalja, 387 komada od 10 rubalja i 10 komada od 15 rubalja.

Većina novčića potiče iz perioda vladavine cara Nikolaja II, jedan novčić od 5 rubalja je iz vremena Nikolaja I, a jedan od 5 rubalja iz vremena Aleksandra III. Ukupna vrijednost novčića u ostavi iznosi 4.070 zlatnih rubalja.

Vjerovatno je ostava sakrivena tokom revolucionarnih događaja 1917. godine ili neposredno nakon njih. Očigledno je da se vlasnik nije vratio po nju.

Prema arhivskim dokumentima sa kraja 19. i početka 20. vijeka, u Dmitrijevskoj ulici (danas Sadovajska ulica) u Toržoku bila su 24 domaćinstva. Međutim, brojevi kuća prije 1917. godine ne odgovaraju današnjim brojevima.

Među vlasnicima kuća u periodu 1914–1921. godine poznati su sveštenici Dmitrijevske crkve, dva trgovca, blagajnik, računovođa, obućar, bravar, sekretar, krojač, član sudske komisije, nadzornik i fizički radnik. Kome je od njih pripadala ostava, tek treba da se utvrdi. Uskoro će ostava biti predata Sveruskom istorijsko-etnografskom muzeju.

Kako piše Lajv Sajens, cijela riznica iz Toržoka možda je vrijednija od pola miliona dolara.