Određen pritvor osumnjičenom za pljačku kockarnice u Derventi

Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor Slađanu Stanojeviću iz Dervente osumnjičenom za razbojništvo nad radnikom kockarnice kome je, uz prijetnju pištoljem, ukrao 9.000 KM pazara.

U sudu navode da se osumnjičenom na teret stavlja da je u petak 13. marta oko četiri časa ujutro maskiran došao do automat kluba.

”Uz prijetnju pištoljem radniku kluba I.M. naredio je da legne na pod, što je oštećeni i učinio i legao potrbuške. Potom ga je pitao gdje je novac, da bi mu radnik rekao da se nalazi u prvoj i drugoj ladici u šanku, odakle je osumnjičeni uzeo i prisvojio 9.045 KM”, saopštio je Okružni sud u Doboju.

Dodaju da je osumnjičenom pritvor određen zbog naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će boravkom na slobodi osumnjičeni ponoviti isto ili slično krivično djelo, za koje je zaprijećena kazna od pet do 15 godina zatvora.