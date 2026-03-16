Pod uticajem droge i alkohola tukao suprugu, napao i policajca

16.03.2026

12:03

Под утицајем дроге и алкохола тукао супругу, напао и полицајца
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je G.M. (30) iz Gradiške, sa privremenim boravištem u Banjaluci, zbog sumnje da je napao svoju suprugu, a potom i policajce koji su intervenisali po prijavi porodičnog nasilja.

U PU Banjaluka navode da je cijeli slučaj prijavljen 14. marta, a G.M. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela nasilje u porodici i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

”Prilikom postupanja po prijavi nasilja u porodici G.M. je pružao aktivan otpor i sprečavao policijske službenike u obavljanju službenih radnji. Tom prilikom je napao policijaca i udario ga u glavu, usljed čega je zadobio tjelesne povrede”, navode u PU Banjaluka.

Nakon hapšenja G.M. je alkotestiran i utvrđeno mu je prisustvo od 1,26 g/kg u organizmu, a testiranje na drogu je pokazalo da je pozitivan i na THC.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

nasilje u porodici

hapšenje

napao policajca

Više iz rubrike

Пријављен због породичног насиља па пијан и дрогиран повриједио полицајца

Hronika

Prijavljen zbog porodičnog nasilja pa pijan i drogiran povrijedio policajca

3 h

0
Жена пронашла тијела сина и мужа, у току увиђај!

Hronika

Žena pronašla tijela sina i muža, u toku uviđaj!

3 h

0
Туча у Челинцу: Један мушкарац завршио на УКЦ-у, други у лисицама

Hronika

Tuča u Čelincu: Jedan muškarac završio na UKC-u, drugi u lisicama

3 h

0
Бањалучанин претукао човјека на улици, Которварошанин жену у кафићу

Hronika

Banjalučanin pretukao čovjeka na ulici, Kotorvarošanin ženu u kafiću

3 h

0

15

19

TikTok i Meta su namjerno širili štetan sadržaj

15

18

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

15

17

Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

15

09

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

15

04

Bolest peradi smanjuje proizvodnju: Prijeti li nestašica jaja uoči Vaskrsa?

