Pod uticajem droge i alkohola tukao suprugu, napao i policajca

Banjalučka policija uhapsila je G.M. (30) iz Gradiške, sa privremenim boravištem u Banjaluci, zbog sumnje da je napao svoju suprugu, a potom i policajce koji su intervenisali po prijavi porodičnog nasilja.

U PU Banjaluka navode da je cijeli slučaj prijavljen 14. marta, a G.M. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela nasilje u porodici i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

”Prilikom postupanja po prijavi nasilja u porodici G.M. je pružao aktivan otpor i sprečavao policijske službenike u obavljanju službenih radnji. Tom prilikom je napao policijaca i udario ga u glavu, usljed čega je zadobio tjelesne povrede”, navode u PU Banjaluka.

Nakon hapšenja G.M. je alkotestiran i utvrđeno mu je prisustvo od 1,26 g/kg u organizmu, a testiranje na drogu je pokazalo da je pozitivan i na THC.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.