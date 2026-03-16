Banjalučanin pretukao čovjeka na ulici, Kotorvarošanin ženu u kafiću

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su juče P.K. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Tjelesna povreda“.

On se sumnjiči se da je nakon nesporazuma u saobraćaju fizički napalo muškarca.

Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica P.K. utvrđeno je prisustvo od 1,87 g/kg alkohola u organizmu.

Pretukao ženu u kafiću

Istog dana u Banjaluci je uhapšen i Kotorvarošanin M.M, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Tjelesna povreda“.

Navedeno lice sumnjiči se da je istog dana oko 04,20 časova u ugostiteljskom objektu u Banjaluci fizički napalo ženu iz Banjaluke.

Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod M.M. utvrđeno je prisustvo od 3,80 promila alkohola u organizmu.