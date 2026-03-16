Više uhapšenih u Trebinju: Prevozili migrante, pokušali podmititi policiju

16.03.2026

11:16

Више ухапшених у Требињу: Превозили мигранте, покушали подмитити полицију
Foto: ATV

Pripadnici Policijske uprave Trebinje kod Ljubinja su lišili slobode 11 migranata ali i dva lica koja su ih prevozila, saznaje ATV od izvora iz PU Trebinje.

"Lica koja su prevozila migrante su pokušala podmititi policijske službenike, nudili su im po 30 evra", kaže izvor ATV-a.

U toku dana će migranti ali i krijumčari biti dovedeni u prostorije Policijske uprave Trebinje.

