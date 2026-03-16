Učenička šala završila tragedijom - poginuo nastavnik

16.03.2026

11:02

Џејсон Хјуз
Foto: Fejsbuk

Profesor matematike Džejson Hjuz (40) tragično je preminuo kada je grupa njegovih učenika pokušala da izvede šalu na njegov račun.

Slučaj se dogodio 6. marta kada je petoro njegovih učenika posulo toalet papir po njegovom domu u Gejnvilu u Džordžiji, kao šalu, a profesor je stradao dok su tinejdžeri pokušavali da pobjegnu.

Hjuz, otac dvoje djece, sapleo se na mokrom putu, a potom ga je udario automobil dok je jurio tinejdžere koji su bježali. Kasnije je preminuo u bolnici.

Džejden Volas, jedan od učenika, bio je suočen sa optužbom za ubistvo iz nehata prvog stepena i nepažljivu vožnju, dok su Elajža Tejt Ovens, Ejden Haks, En Ketrin Luk i Arijana Kruz optuženi za prekršaje – ulazak na tuđu imovinu i bacanje smeća.

Međutim, porodica Hjuz je apelovala na vlasti da odustanu od optužbi protiv mladih ljudi, navodeći da je profesor bio svjestan šale koja je tragično eskalirala. Džejdan Volas (18) bio je za volanom automobila koji je udario profesora.

U saopštenju, porodica je rekla da "nije bilo nikakvog 'sukoba'.

"On je znao da učenici dolaze i bio je uzbuđen, čekajući da ih 'uhvati na djelu'. Padala je kiša i on je slučajno skliznuo i pao na put ispred vozila dok su oni pokušavali da se odvezu. Učenici su odmah pokušali da pruže pomoć dok nije stigla hitna pomoć. On je volio ove učenike i oni su voljeli njega. Naša porodica u potpunosti podržava odustajanje od optužbi za sve uključene", rekli su.

Porodica je ovaj incident nazvala "užasnom tragedijom" i dodala:

"Naša porodica je odlučna da spriječi još jednu tragediju koja bi mogla uništiti živote ovih učenika. To bi bilo u suprotnosti sa njegovom životnom posvećenošću ulaganju u živote djece. Naša porodica je odlučna da spriječi još jednu tragediju koja bi mogla uništiti živote ovih učenika".

Supruga preminulog profesora, Laura, takođe je nastavnik u školi gdje je njen pokojni muž bio zaposlen, a to je i škola koju pohađaju petoro učenika.

U petak (13. mart), državni tužilac okruga Hol, Li Darag, objavio je da su optužbe odbačene, prenosi BBC. Advokat koji zastupa tinejdžera koji je bio za volanom pohvalio je Lauru Hjuz za njenu "izuzetnu saosjećajnost i duh opraštanja".

Advokat je rekao da tinejdžer "još uvijek duboko tuguje" zbog smrti profesora.

"Optužbe za ubistvo iz nehata nisu bile opravdane jer Džejdan nikada nije upravljao vozilom na opasan, neprimjeren ili nesiguran način. Na kraju, nije bilo zločina - samo izuzetno tužna i razorna nesreća", rekao je on, prenosi "NIN".

