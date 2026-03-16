Izrael tvrdi: Uništili smo Hamneijev avion

Izraelske odbrambene snage tvrde da su uništile avion bivšeg iranskog lidera Alija Hamneija na teheranskom aerodromu.

"Izraelska vojska uništila je avion koji koristi vrhovni vjerski vođa ajatolah Modžtaba Hamnei", saopšteno je iz Odbrambenih snaga Izraela (IDF).

Kako se navodi, izraelsko ratno vazduhoplovstvo je tokom noći pogodilo i uništilo avion na aerodromu Mehrabad u Teheranu.

Izraelske odbrambene snage tvrde da su avion koristili Hamnei i drugi visoki iranski zvaničnici "za unapređenje vojnih nabavki i upravljanje odnosima sa zemljama osovine putem domaćih i međunarodnih letova".

Svijet Oglasio se Iran: Nismo tražili pregovore

Vojska dodaje da je uništenje "strateške imovine" udarac iranskim "koordinacionim sposobnostima" sa posredničkim grupama, njegovoj "izgradnji vojne moći i sposobnostima režima za rehabilitaciju", prenosi Telegraf.