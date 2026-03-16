Orban: Naši sinovi neće umirati za tuđe interese

Izvor:
Agencije
16.03.2026
10:07
Komentari:0
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Budimpešta neće slati svoje trupe u sukob u Ukrajini i da je neće zastrašiti prijetnje i ucjene kijevskog režima.
"Mi Mađari znamo šta je rat, ali to nije sudbina koju želimo našoj djeci, ne želimo da majke naše djece sahranjuju svoje sinove na tuđoj zemlji i pod tuđom zastavom", rekao je Orban u video-poruci na "Iksu".
On je naveo da je vrijeme je da Brisel i Kijev shvate da Budimpešta neće slati svoje vojnike da ginu za tuđe interese.
"Naši sinovi neće umirati za Ukrajinu - živjeće za Mađarsku. Nećemo žrtvovati naše sinove za tuđi rat", rekao je Orban.
On se osvrnuo na prijetnje ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog upućene mađarskoj Vladi i njenim zvaničnicima, kao i na prekid protoka preko naftovoda "Družba".
Svijet
Sijarto: Budimpešta neće podržati sankcije dok ''Družba'' ne bude operativna
"Vidite li, Ukrajinci? Vidiš li, Zelenski? Ovo je Mađarska. Misliš da nas možeš zaplašiti blokadom protoka nafte, ucjenama i prijetnjama našim liderima? Urazumi se i prestani sa time", poručio je mađarski premijer.
On je napomenuo da se svako ko želi da slomi Mađarsku "morao probuditi mnogo ranije, stotinama godina ranije".
Najnovije
Najčitanije
15
23
15
19
15
18
15
17
15
09
Trenutno na programu