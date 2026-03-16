Orban: Naši sinovi neće umirati za tuđe interese

Izvor:

Agencije

16.03.2026

10:07

Премијер Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber)

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Budimpešta neće slati svoje trupe u sukob u Ukrajini i da je neće zastrašiti prijetnje i ucjene kijevskog režima.

"Mi Mađari znamo šta je rat, ali to nije sudbina koju želimo našoj djeci, ne želimo da majke naše djece sahranjuju svoje sinove na tuđoj zemlji i pod tuđom zastavom", rekao je Orban u video-poruci na "Iksu".

On je naveo da je vrijeme je da Brisel i Kijev shvate da Budimpešta neće slati svoje vojnike da ginu za tuđe interese.

"Naši sinovi neće umirati za Ukrajinu - živjeće za Mađarsku. Nećemo žrtvovati naše sinove za tuđi rat", rekao je Orban.

On se osvrnuo na prijetnje ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog upućene mađarskoj Vladi i njenim zvaničnicima, kao i na prekid protoka preko naftovoda "Družba".

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Budimpešta neće podržati sankcije dok ''Družba'' ne bude operativna

"Vidite li, Ukrajinci? Vidiš li, Zelenski? Ovo je Mađarska. Misliš da nas možeš zaplašiti blokadom protoka nafte, ucjenama i prijetnjama našim liderima? Urazumi se i prestani sa time", poručio je mađarski premijer.

On je napomenuo da se svako ko želi da slomi Mađarsku "morao probuditi mnogo ranije, stotinama godina ranije".

Viktor Orban

Mađarska

Više iz rubrike

Вјештачка интелигенција послала невину баку у затвор

Svijet

Vještačka inteligencija poslala nevinu baku u zatvor

5 h

0
Израел Иран напад

Svijet

Oglasio se Iran: Nismo tražili pregovore

5 h

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Budimpešta neće podržati sankcije dok ''Družba'' ne bude operativna

5 h

0
снијег америка

Svijet

Upozorenje za više od 100 miliona ljudi na zimsku oluju

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

23

Karan: Minić će ponovo biti premijer

15

19

TikTok i Meta su namjerno širili štetan sadržaj

15

18

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

15

17

Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

15

09

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner