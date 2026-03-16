Orban: Naši sinovi neće umirati za tuđe interese

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Budimpešta neće slati svoje trupe u sukob u Ukrajini i da je neće zastrašiti prijetnje i ucjene kijevskog režima.

"Mi Mađari znamo šta je rat, ali to nije sudbina koju želimo našoj djeci, ne želimo da majke naše djece sahranjuju svoje sinove na tuđoj zemlji i pod tuđom zastavom", rekao je Orban u video-poruci na "Iksu".

On je naveo da je vrijeme je da Brisel i Kijev shvate da Budimpešta neće slati svoje vojnike da ginu za tuđe interese.

"Naši sinovi neće umirati za Ukrajinu - živjeće za Mađarsku. Nećemo žrtvovati naše sinove za tuđi rat", rekao je Orban.

On se osvrnuo na prijetnje ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog upućene mađarskoj Vladi i njenim zvaničnicima, kao i na prekid protoka preko naftovoda "Družba".

"Vidite li, Ukrajinci? Vidiš li, Zelenski? Ovo je Mađarska. Misliš da nas možeš zaplašiti blokadom protoka nafte, ucjenama i prijetnjama našim liderima? Urazumi se i prestani sa time", poručio je mađarski premijer.

On je napomenuo da se svako ko želi da slomi Mađarsku "morao probuditi mnogo ranije, stotinama godina ranije".