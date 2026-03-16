Sijarto: Budimpešta neće podržati sankcije dok ''Družba'' ne bude operativna

Mađarska neće podržati usvajanje 20. paketa sankcija EU Rusiji, kao ni zajam Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra, dok Kijev ne obnovi rad naftovoda "Družba", istakao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Naš stav je jasan - danas nećemo podleći pritisku, nastavićemo da se odupiremo zahtjevima, a članstvo Ukrajine u EU ne dolazi u obzir", naveo je Sijarto na društvenim mrežama.

On je dodao da dvadeseti paket sankcija i zajam od 90 milijardi evra mogu biti stavljeni na dnevni red samo ako Ukrajinci obnove isporuke nafte i garantuju da ih više nikada neće obustaviti.