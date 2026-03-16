Sijarto: Budimpešta neće podržati sankcije dok ''Družba'' ne bude operativna

Izvor:

SRNA

16.03.2026

09:41

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Foto: Tanjug/Boglarka Bodnar/MTI via AP

Mađarska neće podržati usvajanje 20. paketa sankcija EU Rusiji, kao ni zajam Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra, dok Kijev ne obnovi rad naftovoda "Družba", istakao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Naš stav je jasan - danas nećemo podleći pritisku, nastavićemo da se odupiremo zahtjevima, a članstvo Ukrajine u EU ne dolazi u obzir", naveo je Sijarto na društvenim mrežama.

Hronika

Ukrao vozilo Hitne pomoći, pa sletio s puta

On je dodao da dvadeseti paket sankcija i zajam od 90 milijardi evra mogu biti stavljeni na dnevni red samo ako Ukrajinci obnove isporuke nafte i garantuju da ih više nikada neće obustaviti.

Pročitajte više

Саво Минић

Republika Srpska

Savo Minić podnio ostavku

29 min

5
Страшно предсказање: Комета јуриша ка Сунцу

Nauka i tehnologija

Strašno predskazanje: Kometa juriša ka Suncu

29 min

0
снијег америка

Svijet

Upozorenje za više od 100 miliona ljudi na zimsku oluju

35 min

0
Мачка и змија у Херцеговини

Zanimljivosti

Snimak borbe mačke i zmije u BiH postao hit

39 min

0

Više iz rubrike

снијег америка

Svijet

Upozorenje za više od 100 miliona ljudi na zimsku oluju

35 min

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Vašington nema obavezu da pomaže Kijevu

47 min

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Pregovaramo sa sedam država o obezbjeđivanju Ormuskog moreuza

1 h

0
Да ли бисте се одрекли вожње за 25.000 евра? Више од 100 младих је већ рекло "да"

Svijet

Da li biste se odrekli vožnje za 25.000 evra? Više od 100 mladih je već reklo "da"

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

58

Respiratorne infekcije ne jenjavaju: U UKC-u hospitalizovano 19 pacijenata

09

57

Poreska prodaje oduzetu imovinu - kako učestvovati

09

52

Vještačka inteligencija poslala nevinu baku u zatvor

09

43

Oglasio se Iran: Nismo tražili pregovore

09

41

Sijarto: Budimpešta neće podržati sankcije dok ''Družba'' ne bude operativna

