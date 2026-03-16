Da li biste se odrekli vožnje za 25.000 evra? Više od 100 mladih je već reklo "da"

Malta nudi 25.000 evra mladima koji predaju vozačku dozvolu, kako bi smanjila saobraćajne gužve i promovisala alternativne načine putovanja.

Nuđenje novčanog podsticaja vozačima da predaju vozačku dozvolu zvuči kao početak televizijskog rijaliti šoua. Malo ko bi povjerovao da je riječ o političkoj mjeri donijetoj u Evropi. Malta je, naime,odlučila da smanji broj vozila na svojim putevima, a u tu svrhu Kris Bonet, ministar saobraćaja, pokrenuo je niz inicijativa sa ciljem smanjenja saobraćaja i promjene lokalne kulture putovanja.

Jedna od mjera je davanje 25.000 evra (5.000 godišnje) onima koji se odreknu svoje vozačke dozvole na pet godina. U tom planu mogu učestvovati samo oni koji ispunjavaju postavljene uslove:

Imati 30 ili manje godina

Živjeti na Malti najmanje sedam godina imati minimalno 12 mjeseci staža sa vozačkom dozvolom B kategorije. Iz inicijative su isključeni vozači kojima je vozačka dozvola suspendovana ili poništena, nosioci dozvola koje ne pripadaju Evropskoj uniji i oni kojima je potrebna zbog posla.

Osim toga, mjera se primjenjuje isključivo na vlasnike putničkih automobila: motocikli, kombiji i druga slična vozila su isključena.

Tokom svih pet godina,korisnicima mjere je zabranjeno upravljati vozilima na Malti, ali i u inostranstvu.

Ko bude uhvaćen da vozi dok je upisan u program, suočiće se sa kaznom od 5.000 evra.

Osim toga, moraće da vrati preostali iznos subvencije i mogao bi se suočiti sa pravnim posljedicama. Vozači koji se predomisle i odluče da vrate svoju vozačku dozvolu u bilo kom trenutku tokom tih pet godina moraće da plate kaznu plus preostali iznos koji im još nije isplaćen.

Na kraju, kada istekne pet godina, učesnici će morati da zatraže novu vozačku dozvolu i završe kurs vožnje u trajanju od 15 sati. Uprkos uslovima i pravilima, od januara ove godine više od 100 mladih već je predalo svoju vozačku dozvolu. Prijave su otvorene do 30. juna, piše Kamatica.