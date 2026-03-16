Monstrumu 17 godina robije: Isplivali jezivi detalji zlostavljanja dječaka na Baniji

ATV

16.03.2026

07:42

Монструму 17 година робије: Испливали језиви детаљи злостављања дјечака на Банији
Zbog niza teških krivičnih djela seksualne prirode počinjenih na štetu maloljetnih dječaka tokom tri i po godine u nekoliko mjesta centralne Hrvatske, 49-godišnji radnik sa Banije nepravosnažno je osuđen na Županijskom sudu na kaznu zatvora u trajanju od 17 godina.

Drugostepenu odluku čekaće u pritvoru, gdje se nalazi od ljeta 2024. godine. Sud je istovremeno odlučio da optuženi ne mora da plati troškove postupka, dok su tri žrtve maloljetnici kojima su njegovi postupci dodatno narušili psihičko zdravlje, upućene da svoje imovinskopravne zahtjeve u ukupnom iznosu od 65.000 evra ostvare u parničnom postupku. Prema navodima iz postupka, jedan od maloljetnika ima intelektualne poteškoće, dok je drugi zbog posljedica događaja pokušao samoubistvo i bio na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi.

Detalji optužnice

Prema optužnici, muškarac je počinio ukupno 12 krivičnih djela, među kojima su:

  • Teško seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje djeteta.
  • Obljuba nad djetetom mlađim od 15 godina.
  • Upoznavanje djece sa pornografijom.
  • Pokušaj podvođenja djeteta radi seksualnih radnji.
  • Iskorišćavanje djece za pornografske sadržaje.

Uz seksualno iskorišćavanje, žrtvama je upućivao ozbiljne prijetnje, slao im eksplicitne fotografije i video-snimke, te je od nekih tražio da mu šalju slične materijale.

Odbrana optuženog

Optuženi, koji je često mijenjao mjesta boravka, tokom postupka je negirao sve navode optužnice. Osporavao je tvrdnje da je noću ulazio u sobe maloljetnika u različitim kućama i na različitim adresama dok je kod njih povremeno boravio. Sa nekim porodicama je bio u prijateljskim odnosima, a druženje sa dječacima pokušavao je da opravda time da su dolazili kod njega da igraju igrice jer je na mobilnom telefonu imao besplatan internet.

Iskazi žrtava i mišljenje vještaka

Maloljetnici su tokom postupka detaljno opisivali svoja iskustva. Prema njihovim iskazima, za pojedine susrete su dobijali novac ili različite darove, od manjih iznosa do većih suma, kao i razne poklone ili dopune za mobilni telefon. Istovremeno su, kako su naveli, bili izloženi prijetnjama kako nikome ne bi otkrili šta se dešava.

Vještaci psihijatrijske struke naveli su da optuženi nema dijagnozu pedofilije, već pokazuje hebefilni interes (seksualni interes za djecu u pubertetu). Takođe su zaključili da je u vrijeme izvršenja krivičnih djela bio uračunljiv, te da mu je dijagnostikovan disocijalni poremećaj ličnosti, prenosi Jutarnji.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

