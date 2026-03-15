Mi k'o krkani i čobani: Milanović komentarisao moćne srpske rakete

Nakon otvaranja dao je i izjavu za medije.

Na početku je komentarisao naoružavanje Srbije.

"Nabavka raketa? To je njihova suverena odluka. Moram priznati da ne znam šta žele postići s tom vrstom naoružavanja. Oni dosta troše. Bog te pitaj odakle sva ta sredstva dolaze i je li sve plaćeno. Činjenica je da im je Kina prodala nešto. Zašto to Srbija radi – do određene mjere to da žele imati jaku defanzivu razumijem, ali oni se snabdijevaju i napadačkim oružjem. I to me brine, ali opet Hrvatska je u NATO i Evropskoj uniji", rekao je Milanović, prenosi N1.

Dodao je i da ispada da je Anušić mjesecima krio od predsjednika Vlade činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja.

"Tu treba zastati. Jer onda bismo i mi valjda s tim saznanjem u svojim nabavkama prilagodili svoju orijentaciju pa nabavili recimo protivraketne sisteme. Mi smo umjesto toga prvo išli kupovati tenkove k'o pravi krkani. Mi kupujemo k'o pravi čobani. Ne samo da uvaljuju Srbiji moderne i opasne ofanzivne sisteme na čijoj je meti potencijalno Hrvatska, Albanija, dijelovi BIH, to Izrael valja Beogradu", kaže Milanović.