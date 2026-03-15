Logo
Large banner

Mi k'o krkani i čobani: Milanović komentarisao moćne srpske rakete

Autor:

ATV

15.03.2026

16:07

Komentari:

0
Foto: Tanjug/Hina/Damir Senčar

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović učestvovao je na otvaranju Prvog memorijalnog šahovskog turnira "Sanjin Španović“ u Zagrebu.

Nakon otvaranja dao je i izjavu za medije.

Na početku je komentarisao naoružavanje Srbije.

Ротација-илустрација

Hronika

"Nabavka raketa? To je njihova suverena odluka. Moram priznati da ne znam šta žele postići s tom vrstom naoružavanja. Oni dosta troše. Bog te pitaj odakle sva ta sredstva dolaze i je li sve plaćeno. Činjenica je da im je Kina prodala nešto. Zašto to Srbija radi – do određene mjere to da žele imati jaku defanzivu razumijem, ali oni se snabdijevaju i napadačkim oružjem. I to me brine, ali opet Hrvatska je u NATO i Evropskoj uniji", rekao je Milanović, prenosi N1.

Ki k'o krkani i čobani

Dodao je i da ispada da je Anušić mjesecima krio od predsjednika Vlade činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja.

Иран-напад-Израел

Svijet

"Tu treba zastati. Jer onda bismo i mi valjda s tim saznanjem u svojim nabavkama prilagodili svoju orijentaciju pa nabavili recimo protivraketne sisteme. Mi smo umjesto toga prvo išli kupovati tenkove k'o pravi krkani. Mi kupujemo k'o pravi čobani. Ne samo da uvaljuju Srbiji moderne i opasne ofanzivne sisteme na čijoj je meti potencijalno Hrvatska, Albanija, dijelovi BIH, to Izrael valja Beogradu", kaže Milanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner