Poznato stanje porodice iz BiH koja je autom sletjela u provaliju

Tri osobe zadobile su teže povrede jutros u saobraćajnoj nesreći kada je putničko vozilo registarskih oznaka BiH sletjelo sa kolovoza u provaliju na magistralnom putu Nikšić - Plužine, u mjestu Brezna.

Do nesreće je došlo oko 6 sati. U vozilu se nalazio bračni par sa bebom.

Ženi je izvađen bubreg i odmah je operisana. Ima povrede i unutrašnje krvarenje. Njen suprug se nalazi na hirurgiji sa povredama grudi, ali je stabilno.

Beba je transportovana Klinički centar Crne Gore.

Kako je za RTCG kazao dr Zoran Mrkić iz Opšte bolnice Nikšić, on u tom trenutku nije imao informacije o težini povreda.