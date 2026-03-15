Logo
Large banner

Poznato stanje porodice iz BiH koja je autom sletjela u provaliju

Autor:

ATV

15.03.2026

11:18

Komentari:

0
ауто слетјело у провалију
Foto: Služba zaštite i spašavanja Nikšić

Tri osobe zadobile su teže povrede jutros u saobraćajnoj nesreći kada je putničko vozilo registarskih oznaka BiH sletjelo sa kolovoza u provaliju na magistralnom putu Nikšić - Plužine, u mjestu Brezna.

Do nesreće je došlo oko 6 sati. U vozilu se nalazio bračni par sa bebom.

Ženi je izvađen bubreg i odmah je operisana. Ima povrede i unutrašnje krvarenje. Njen suprug se nalazi na hirurgiji sa povredama grudi, ali je stabilno.

Beba je transportovana Klinički centar Crne Gore.

Kako je za RTCG kazao dr Zoran Mrkić iz Opšte bolnice Nikšić, on u tom trenutku nije imao informacije o težini povreda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Nikšić

porodica

Državljanin BiH

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

54

12

53

12

43

12

39

12

32

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner