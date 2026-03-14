Opasna riba ulovljena u Jadranskom moru: Jedan zalogaj može biti fatalan

14.03.2026

14:21

Опасна риба уловљена у Јадранском мору: Један залогај може бити фаталан
Foto: Shane Kell/Pexels

Srebrnopruga napuhača ulovljena je u petak u blizini Splita, a prije nekoliko dana i na području južnog Jadrana, objavili su iz Instituta za okeanografiju i ribarstvo i upozorili da konzumacija može biti fatalna.

"Ova vrsta sadrži izuzetno potentan otrov tetrodotoksin, koji nakon konzumacije ribe može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt. Ako je ulovite, rukujte njom pažljivo i po mogućnosti izbjegnite direktan kontakt. Osim otrova, ova vrsta ima snažnu vilicu sa vrlo oštrim zubima, pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne povrede", objavio je Institut.

ILU-DIJABETES-050925

Iako je još uvijek relativno rijedak posjetilac Jadranskog mora, iz Instituta pretpostavljaju da će se njena brojnost vremenom povećavati.

"Uz novopridošlu vatrenjaču (Pterois miles), koja je već brojna u južnom i srednjem Jadranu, kao i brojne druge strane i invazivne vrste koje se ubrzano šire, naše more postepeno mijenja sastav vrsta i poprima nova obilježja. Taj proces se u naučnoj literaturi naziva tropikalizacija mora", naveli su i zamolili sve koji se susretnu sa srebrnoprugom napuhačom da ih o tome i obavijeste, prenosi Večernji.hr.

Auto sa bh tablicama završilo u provaliji: Među povrijeđenima i beba

Bez lične karte nema ni pića: Kazne do 40.000 evra za prodaju alkohola

U Kočanima sjećanje na tragični požar u diskoteci: Poginule 63 osobe

