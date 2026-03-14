Opasna riba ulovljena u Jadranskom moru: Jedan zalogaj može biti fatalan

Srebrnopruga napuhača ulovljena je u petak u blizini Splita, a prije nekoliko dana i na području južnog Jadrana, objavili su iz Instituta za okeanografiju i ribarstvo i upozorili da konzumacija može biti fatalna.

"Ova vrsta sadrži izuzetno potentan otrov tetrodotoksin, koji nakon konzumacije ribe može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt. Ako je ulovite, rukujte njom pažljivo i po mogućnosti izbjegnite direktan kontakt. Osim otrova, ova vrsta ima snažnu vilicu sa vrlo oštrim zubima, pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne povrede", objavio je Institut.

Iako je još uvijek relativno rijedak posjetilac Jadranskog mora, iz Instituta pretpostavljaju da će se njena brojnost vremenom povećavati.

"Uz novopridošlu vatrenjaču (Pterois miles), koja je već brojna u južnom i srednjem Jadranu, kao i brojne druge strane i invazivne vrste koje se ubrzano šire, naše more postepeno mijenja sastav vrsta i poprima nova obilježja. Taj proces se u naučnoj literaturi naziva tropikalizacija mora", naveli su i zamolili sve koji se susretnu sa srebrnoprugom napuhačom da ih o tome i obavijeste, prenosi Večernji.hr.