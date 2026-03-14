Vozač autobusa pregazio nogu dječaku (13), pa pobjegao sa mjesta nezgode

ATV

14.03.2026

13:54

Foto: MUP Hrvatske

U srijedu, 11. marta, u Dubrovčanu u Hrvatskoj je teško povrijeđeno dijete prilikom izlaska iz školskog autobusa. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje i utvrdila da je 61-godišnji vozač autobusa krenuo sa stanice prije nego što je dijete sigurno izašlo, nakon čega mu je točak vozila prešao preko noge. Vozač je potom nastavio vožnju, saopštila je Policijska uprava krapinsko-zagorska.

Kako je došlo do nezgode

Prema policijskom izvještaju, nezgoda se dogodila oko 14.20 sati. Prilikom izlaska djece iz školskog autobusa u Dubrovčanu, 61-godišnji vozač, hrvatski državljanin, pokrenuo je vozilo prije nego što je trinaestogodišnje dijete u potpunosti sišlo s vozila.

Usljed kretanja autobusa, dijete je izgubilo ravnotežu i palo na šljunkasto proširenje uz cestu. Tada mu je zadnji desni točak autobusa prešao preko noge.

Vozač nastavio vožnju, dijete prevezeno u bolnicu

Vozač se nakon nezgode nije zaustavio, već je nastavio vožnju. Dijete je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeno u Kliniku za dječije bolesti u Zagrebu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne povrede te je zadržano na daljem liječenju, navodi policija.

Protiv vozača kaznena i prekršajna prijava

Kriminalističko istraživanje dovršeno je juče. Protiv 61-godišnjeg vozača biće podnesena kaznena prijava nadležnom Državnom tužilaštvu zbog izazivanja saobraćajne nezgode.

Uz to, nadležnom Opštinskom sudu biće podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja napuštanja mjesta saobraćajne nezgode, navodi "Indeks".

