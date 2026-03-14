U Kočanima sjećanje na tragični požar u diskoteci: Poginule 63 osobe

Sjeverna Makedonija danas konferencijama i liturgijom u crkvi u Kočanima obilježava godišnjicu od požara u noćnom klubu "Puls" u tom gradu, u kojem su poginule 63 osobe, pretežno mladi i djeca, a povrijeđeno je više od 193, prenosi "Večer".

Požar se dogodio 16. marta, a godinu dana nakon tragedije još je u toku suđenje za 35 optuženih.

Povodom godišnjice tragičnog požara, danas je u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Kočanima služena liturgija za preminule, a kasnije i opšti pomen za poginule u požaru u diskoteci "Puls".

Međunarodna konferencija o institucionalnim i kliničkim aspektima i rješenjima nakon požara u Kočanima održava se danas u Skoplju na državnom nivou, a prisustvovaće joj visoki državni predstavnici, međunarodni stručnjaci i vodeći medicinski stručnjaci iz regiona i Evrope.

Nakon uvodnih govora sjevernomakedonskog premijera Hristijana Mickoskog, ministra zdravlja Azira Aljiua i ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Timča Mucunskog, uslijediće kratka komemoracija posvećena žrtvama i posljedicama tragedije.