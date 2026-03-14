Logo
Large banner

Švajcarac pokušao u Crnu Goru unijeti robu vrijednu 100.000 evra

Izvor:

SRNA

14.03.2026

11:30

Komentari:

0
Državljanin Švajcarske, koji je iz Istanbula sletio na Aerodrom Tivat, uhapšen je jer je pokušao da u Crnu Goru unese neprijavljenu robu i novac u vrijednosti oko 100.000 evra, saopštila je Uprava carina.

Tokom kontrole putnika carinski službenici su pronašli veću količinu neprijavljene robe, uključujući luksuzne ručne satove, zlatni nakit, predmete luksuznih brendova, zlatarsku vagu, dokumentaciju za satove i nakit.

Od njega je zaplijenjeno 144 komada cigara, 10.915 evra i 3.880 turskih lira, dok je naknadnim pretresom otkriven dodatni nakit i luksuzni satovi koji su bili skriveni u garderobi koju je nosio. Procijenjena vrijednost oduzete robe iznosi oko 100.000 evra.

Po nalogu tužioca u Kotoru, on je uhapšen zbog sumnje za krijumčarenje i pranje novca.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

krijumčarenje

Komentari (0)
Large banner

