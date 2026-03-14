Poljska podigla borbene avione

Poljska je podigla borbene avione u vazduh kao odgovor na vojne aktivnosti Rusije iznad Ukrajine, saopštila je Operativna komanda poljskih oružanih snaga.

U saopštenju objavljenom na "Iksu" navodi da su zemaljski sistemi protivvazdušne odbrane i jedinice za radarsko izviđanje takođe stavljeni u stanje pojačane pripravnosti.

Poljski vojni zvaničnici su naglasili da su ove mjere preventivne i da nije bilo narušavanja vazdušnog prostora Poljske.