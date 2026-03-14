Islamistička grupa preuzela odgovornost za napad na jevrejsku školu u Amsterdamu

Izvor:
SRNA
14.03.2026
09:13
Komentari:0
Grupa koja se predstavlja kao "Islamski pokret saradnika desnice" preuzela je odgovornost za napad na jevrejsku školu u Amsterdamu i na internetu objavila video koji prikazuje detonaciju zapaljive naprave.
Nova ekstremistička grupa povezana je sa više antisemitskih napada u posljednjih nekoliko dana, uključujući jučerašnju eksploziju ispred sinagoge u Roterdamu, prenose izraelski mediji.
Svijet
Eksplozija u jevrejskoj školi u Amsterdamu
Holandska policija uhapsila je četiri osobe osumnjičene za napad u kojem je zgrada sinagoge oštećena u požaru.
The newly terror group - which has claimed several attacks since the start of the war with Iran - Askhab al Yamin claims the attack on the Jewish school in Amsterdam. The sound of the video - like in Hezbollah’s videos https://t.co/agZxSOtX0o pic.twitter.com/pUhgGaPcMp— Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) March 14, 2026
Savjeti
2 h0
Svijet
2 h0
Zdravlje
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
10
59
10
46
10
40
10
33
10
30
Trenutno na programu