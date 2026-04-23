Nevrijeme u BiH pričinilo milionsku štetu

Štete nakon jakog nevremena koje je početkom sedmice pogodilo Bihać, Cazin i Bosanski Petrovac procjenjuju se na višemilionske iznose.

Uništeni su usjevi, oštećena vozila i brojni objekti.

Jak led je u svega nekoliko minuta prouzrokovao je ozbiljne posljedice. U Policijskoj stanici Bihać prijavljeno je više od stotinu oštećenja automobila.

Pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu Mirsad Šehić izjavio je da je nevrijeme zahvatilo gotovo cijelo područje grada.

"Od 35 mjesnih zajednica, samo šest nije bilo pogođeno ovim snažnim nevremenom“, izjavio je Šehić.

Procjenitelj štete u Sarajevo osiguranju Mersad Žerić istakao je da su oštećenja brojna, ali i da mogućnosti nadoknade zavise od vrste osiguranja.

"Došlo je do oštećenja brojnih objekata, kao i vozila naših sugrađana i osiguranika. Kada su u pitanju ta oštećenja, nažalost, kod ovakvih situacija ona se mogu namiriti samo ako imate kasko osiguranje“, istakao je Žerić.

Poljoprivreda devastirana

Ispašta i poljoprivredni sektor. Uništeni su usjevi, plastenici i staklenici, a mnogi proizvođači ističu da sanaciju ne mogu isfinansirati sami.

Magistar agronomije i poljoprivrednik Elvis Dedić izjavio je da su troškovi obnove izuzetno visoki.

"Kada uzmemo štete na plastenicima i najlonima, za obnovu 100 kvadrata potrebno je od 1.500 do 2.000 maraka. Kod polukarbonatnih ploča cijena je oko 30 maraka po kvadratu. Mi imamo između četiri i četiri i po hiljade kvadrata, što znači da šteta dostiže i do 100 hiljada maraka“, izjavio je Dedić.

Voćar iz Bihaća Jusuf Pečenković rekao je da su posljedice na voću gotovo potpune.

"Mislim da od plodova nema ništa, a i ono što ostane biće deformisano, druge klase i neće biti za konzumaciju“, rekao je Pečenković.

Poljoprivrednik Enes Glumac kazao je da mu je egzistencija direktno ugrožena.

"Živim od ovih prihoda. Šteta je velika, borim se za porodicu. Ne tražim ništa, ali ako se može pomoći od Civilne zaštite ili Opštine“, kazao je Glumac.

Nadaju se reakciji institucija. Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona poručuju da su već obišli teren i evidentirali značajne štete.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović izjavio je da su gubici ogromni.

"Izašli smo odmah na teren kako bismo vidjeli kakva je situacija. Obišli smo jednog od najvećih voćara u Bihaću i vidjeli da je na tom području uništeno više od 80 posto voća“, izjavio je Alijanović.

Oglasila se Civilna zaštita

Iz Civilne zaštite Bihaća poručuju da će u narednim danima obići pogođena područja nakon čega će biti poznato ima li osnova za proglašenje prirodne nesreće.

"Moramo sačekati da građani prijave štete putem propisanih obrazaca. Nakon što sve sumiramo, vidjećemo kolike su stvarne razmjere“, izjavio je Šehić.

Tačne razmjere šteta još uvijek se sabiraju, ali već sada je jasno da će najveći teret podnijeti poljoprivredni proizvođači, prenosi FTV.