"Maloljetničko nasilje u porastu, potrebna su nam nova rješenja"

Maloljetničko nasilje je u porastu, a taj problem prelazi u fazu terorizma. Probleme treba spriječiti, apelovali su zvaničnici Srpske i Srbije.

Društvo se mora baviti položajem maloljetnika, i potrebna su nam nova rješenja zaključeno je u Narodnoj skupštini Srpske.

"Tome mora svoj stav da da struka i svi mi koji se bavimo društvenim i političkim i zakonodavnim radom moramo da se oslonimo na struku i na ljude koji mogu to da definišu kako od porodičnog, obrazovnog do krivično-pravnog da kažemo da utičemo na to da promjenimo i smanjimo broj incidenata koji su strašni", kaže Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Digitalno nasilje najveći je problem i traži zakonodavno rješenje. Pitanje maloljetnika nije samo pitanje krivičnog prava. Bitno je i vaspitanje i uticaj porodice. Srpska i Srbija traže zajednička rješenja.

"Specifičnost maloljetničkog zakonodavstva i zakona kojima se štite djeca žrtve je u tome što čitav sistem je uvezan, on uključuje od preventivnog djelovanja, djelovanja i kada dođe do određenih problema ali i isto tako u cijelom postupku kažnjavanja ukoliko je maloljetnik učinilac ali i isto tako moramo pratiti i tog maloljetnog učinioca i kada se izvrši ta kazna, od onih najblažih pa do najtežih", kaže Nenad Vujić, ministar pravde Republike Srbije.

Republika Srpska, Ministarstvo pravde i Vlada RS mi ćemo podržati sve što se tiče institucionalnog okvira kada je u pitanju borba protiv maloljetničke delikvencije ali zato moramo pozvati komplet društvenu zajednicu da svi damo svoj doprinos i da probudimo svijest jer znamo situaciju koja je zadesila i nas i naš region kada je u pitanju postupanje maloljetnika", rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

U Srpskoj će se raditi na izmjenama propisa i podzakonskih akata. Cilj je prevencija tragičnih događaja poput onog koji se desio u Ribnikaru.