Nestao Slađan Ćorić iz Bijeljine, policija moli za pomoć

ATV
23.04.2026 15:03

Нестао Слађан Ћорић
Foto: PU Bijeljina

Policijska uprava Bijeljina uputila je apel građanima da pomognu u pronalasku Slađana Ćorića, čiji je nestanak prijavljen u srijedu, 22. aprila 2026. godine.

Prema informacijama iz policije, Ćorić je nestao na području grada Bijeljine, a od tada mu se gubi svaki trag.

Policija je objavila i fotografiju nestalog, te pozvala sve građane koji ga uoče ili imaju bilo kakve korisne informacije da to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatan broj 122.

Kako je navedeno, Slađan Ćorić visok je oko 170 centimetara, težak oko 80 kilograma, srednje tjelesne građe i kraće kose. Kao posebna karakteristika ističe se da na desnoj šaci nema tri prsta – palac, kažiprst i srednji prst. U trenutku nestanka na sebi je imao crnu jaknu i crne patike.

Iz Policijske uprave Bijeljina ističu da policijski službenici preduzimaju sve neophodne mjere i radnje s ciljem pronalaska nestalog lica, te apeluju na građane da svojim informacijama pomognu u rasvjetljavanju ovog slučaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Америчка војска искрцала се и заплијенила танкер повезан с превозом иранске нафте

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упознао је данас групу дипломаца са Харварда и Станфорда о уставној позицији Републике Српске, сложености уставног система и политичкој ситуацији у БиХ.

Слика направљена уз помоћ вјештачке интелигенције показује трамвај који пролази испред Банског двора у Бањалуци.

Бањалучки стоматолог и зубни техничар пријављени за злоупотребу положаја

Влада Српске донијела одлуку о висини школарине за редовне студенте

Миљана је читаву бајковиту декорацију за вјенчање поручила са Темуа, а вјеровали или не своју вјенчаницу је такође поручила са кинеског сајта - и то са Шејна.

За викенд сунчано и топло, у суботу и до 26 степени!

