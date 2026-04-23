Nestao Slađan Ćorić iz Bijeljine, policija moli za pomoć

Policijska uprava Bijeljina uputila je apel građanima da pomognu u pronalasku Slađana Ćorića, čiji je nestanak prijavljen u srijedu, 22. aprila 2026. godine.

Prema informacijama iz policije, Ćorić je nestao na području grada Bijeljine, a od tada mu se gubi svaki trag.

Policija je objavila i fotografiju nestalog, te pozvala sve građane koji ga uoče ili imaju bilo kakve korisne informacije da to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatan broj 122.

Kako je navedeno, Slađan Ćorić visok je oko 170 centimetara, težak oko 80 kilograma, srednje tjelesne građe i kraće kose. Kao posebna karakteristika ističe se da na desnoj šaci nema tri prsta – palac, kažiprst i srednji prst. U trenutku nestanka na sebi je imao crnu jaknu i crne patike.

Iz Policijske uprave Bijeljina ističu da policijski službenici preduzimaju sve neophodne mjere i radnje s ciljem pronalaska nestalog lica, te apeluju na građane da svojim informacijama pomognu u rasvjetljavanju ovog slučaja.