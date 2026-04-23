Muškarac u kostimu rakuna jurio Beograđane po ulici

Ljekari Hitne pomoći sinoć su imali jedan neobičan poziv. Jedan muškarac obučen u kostim rakuna jurio je tokom noći prolaznike po beogradskim ulicama, otkrila je doktorka Hitne pomoći Ivana Stefanović.

"Noćas u 22:15 smo imali jedan atipičan poziv. Sad malo i šaljiv, ali u trenutku nismo znali da li će biti povrijeđenih. Mi smo dobili dojavu od policije da muškarac juri prolaznike u kostimu rakuna", rekla je dr Ivana Stefanović u Jutarnjem programu TV Prva.

"Niko nije bio povrijeđen, to je dobra vijest, on je prevezen u bolnicu Laza Lazarević, tako da se nadamo da će i njegovo stanje biti dobro", kazala je doktorka.