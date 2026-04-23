Logo
Large banner

Muškarac u kostimu rakuna jurio Beograđane po ulici

Autor:

ATV
23.04.2026 10:24

Komentari:

0
ракун животиња дивља животиња
Foto: Pexel/ Jordan Rushton

Ljekari Hitne pomoći sinoć su imali jedan neobičan poziv. Jedan muškarac obučen u kostim rakuna jurio je tokom noći prolaznike po beogradskim ulicama, otkrila je doktorka Hitne pomoći Ivana Stefanović.

"Noćas u 22:15 smo imali jedan atipičan poziv. Sad malo i šaljiv, ali u trenutku nismo znali da li će biti povrijeđenih. Mi smo dobili dojavu od policije da muškarac juri prolaznike u kostimu rakuna", rekla je dr Ivana Stefanović u Jutarnjem programu TV Prva.

"Niko nije bio povrijeđen, to je dobra vijest, on je prevezen u bolnicu Laza Lazarević, tako da se nadamo da će i njegovo stanje biti dobro", kazala je doktorka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kostim rakuna

Hitna pomoć

Beograd

Laza Lazarević

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Društvo

Poskupio najpopularniji lijek protiv bolova: Prijeti nestašica?

2 h

0
Суха славина, нема воде, капа вода, капљице

Društvo

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode

3 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Društvo

MUP Srpske pozvao građane: Provjerite rokove

3 h

0
Београд, 22. априла 2025. - Међународна бициклистичка трка Београд-Бањалука стартовала је данас са Савског трга у Београду. Почетак трке прогласио је градски секретар Београда за спорт и омладину Никола Пенић. Први део данашње етапе возиће се од Београда до Пожаревца, а након тога ће се од 17.30 сати у другом делу возити кружна трка у Великом Градишту.

Društvo

Do subote privremene obustave saobraćaja zbog biciklističke trke

3 h

0

  • Najnovije

12

39

Savić: Republika Srpska ima pravo na svoj stav

12

38

Mladi Nedić blista u Kazahstanu

12

32

Raste prodaja popularnog automobila

12

32

CIK BiH: "Opasne i potpuno neistinite tvrdnje"

12

24

Špirić, Kovačević i Nović neće prisustvovati najavljenoj sjednici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner